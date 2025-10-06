Cât de rezistent este iPhone 17 Pro de fapt și de ce să nu crezi tot ce vezi pe TikTok, Facebook, Instagram și nu numai

Lansarea unui nou iPhone nu vine niciodată fără controverse, iar în cazul iPhone 17 Pro, discuțiile au fost aprinse încă din primele zile. Imaginile cu presupuse zgârieturi apărute pe carcasele expuse în magazinele Apple au alimentat rapid așa-numitul „scratchgate”, o dezbatere virală despre fragilitatea aluminiului folosit de Apple. Totuși, compania a venit cu clarificări detaliate, contrazicând o bună parte dintre teoriile care au circulat pe rețelele sociale.

Într-o declarație oferită publicației 9to5Mac, Apple a explicat că urmele observate pe unele modele de iPhone 17 Pro nu sunt zgârieturi, ci transferuri de material de la standurile MagSafe uzate din anumite magazine. Aceste urme pot fi curățate complet, iar compania a început deja înlocuirea suporturilor afectate. Apple a mai subliniat că fenomenul nu este unic pentru iPhone 17 Pro — și alte modele, inclusiv cele din seria 16, au fost afectate de același tip de uzură superficială cauzată de expunerea intensă la standuri metalice.

Adevărul despre rezistența iPhone 17 Pro

După trecerea de la titan la aluminiul de clasă aerospațială 7000-series , Apple a pus accentul pe greutate redusă și disiparea termică mai bună. Totuși, marginile anodizate din jurul modulului de camere au devenit un punct sensibil. YouTuber-ul JerryRigEverything a remarcat în testele sale că muchiile platformei camerelor se pot zgâria mai ușor, întrucât Apple nu a adăugat un mic chamfer (rotunjire de protecție).

Răspunsul oficial al Apple este că aceste margini se comportă la fel ca cele ale altor produse din aluminiu anodizat , cum ar fi MacBook-urile sau carcasele de iPhone anterioare. Ele trec prin aceleași teste riguroase de durabilitate, însă pot prezenta uzură normală în timp. Practic, ceea ce se vede în clipurile virale drept „defecte majore” este, în realitate, uzură de suprafață normală , apărută după contact repetat cu obiecte dure.

În schimb, partea frontală a noului iPhone 17 Pro — protejată de sticla Ceramic Shield 2 — este mult mai rezistentă decât la generațiile anterioare. Testele independente arată că suprafața frontală și cea dorsală suportă zgârieturi mai bine decât modelele iPhone 15 sau 16, iar telefonul nu se deformează nici în testele de îndoire.

Ce se ascunde în spatele clipurilor virale

Rețelele sociale au amplificat cazurile izolate de telefoane „zgâriate”, însă majoritatea clipurilor provin din surse neverificate. Unele filmări arată clar zgârieturi provocate intenționat, în încercarea de a genera vizualizări rapide. Apple avertizează că demo-urile din magazine nu sunt un indicator real al durabilității, deoarece aceste telefoane sunt atinse zilnic de sute de vizitatori, în timp ce suprafața lor este expusă constant la praf și obiecte metalice.

La polul opus, iPhone 17 Air a fost lăudat în toate testele pentru rigiditatea sa excepțională, demonstrând că Apple a reușit să echilibreze greutatea redusă cu o construcție solidă. În cazul lui iPhone 17 Pro, aluminiul aduce un avantaj termic semnificativ — telefonul se încălzește mai puțin în jocuri și aplicații intensive, iar autonomia este mai bună decât la generațiile anterioare cu rame de titan.

Concluzie: rezistent, dar nu indestructibil

După numeroase teste, majoritatea experților sunt de acord că iPhone 17 Pro este un dispozitiv solid, construit din materiale premium, dar cu unele compromisuri estetice în zonele sensibile. Marginile modulului foto pot suferi zgârieturi fine în timp, însă nu afectează performanța sau structura carcasei.

Cu alte cuvinte, nu tot ce vezi pe TikTok sau Instagram reflectă realitatea . Un telefon de peste 6.000 de lei merită protejat, dar nu trebuie judecat doar după câteva imagini virale. Iar dacă îți dorești un iPhone 17 Pro care să arate impecabil și după luni de utilizare, o husă subțire de protecție este încă cea mai bună soluție.