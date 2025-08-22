Andra și Cătălin Măruță au obținut ordin de protecție împotriva bărbatului care le hărțuia familia. Ce măsură suplimentară au decis magistrații

Familia Măruță a reușit să ia măsuri legale ferme împotriva bărbatului care îi urmărea și le crea tensiune de luni întregi. Magistrații au emis un ordin de protecție pentru 12 luni, care le oferă siguranță atât lui Andra și Cătălin, cât și copiilor și părinților acestora. În plus, instanța a dispus internarea bărbatului de 56 de ani la psihiatrie pentru evaluare și montarea unei brățări de monitorizare, care va fi purtată timp de un an.

Ordinul de protecție și restricțiile impuse

Judecătorii au stabilit că individul nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de soții Măruță, de copii, părinți, de locuința lor, de șofer sau de sediul PRO TV. De asemenea, bărbatul nu mai poate posta clipuri sau materiale referitoare la Andra și Cătălin. Măsura a fost luată după ce soții Măruță au cerut în instanță prelungirea ordinului de protecție provizoriu, care acționa până atunci.

Andra Măruță a explicat situația reporterilor:

„E vorba de niște lucruri pe care trebuie să le faci. Apreciem admirația fanilor, suntem artiști, din asta trăim, dar când devine obsesie, e periculos! Omul a venit, i s-a spus – Nu mai veni, dar dacă a insistat, s-a ajuns aici. Oricine ar fi ajuns. Orice om de rând ar trebui să acționeze așa. A fost atenționat să nu mai vină, dacă nu a vrut, am apelat la instituțiile care ne pot ajuta.”

Detalii despre bărbatul care a hărțuit familia Măruță

Individul în vârstă de 56 de ani nu s-a prezentat la proces, fiind reprezentat de avocat. Instanța a stabilit și internarea lui la un spital de psihiatrie pentru evaluare, măsură care va fi pusă în aplicare de poliție dacă bărbatul refuză să se prezinte de bunăvoie.

Coșmarul familiei Măruță a început pe 10 august, când bărbatul a pătruns în curtea casei lor, pretinzând că dorește să intre în slujba familiei pentru a fi mai aproape de Andra. De atunci, Andra și Cătălin trăiesc cu teama că obsesia acestuia se poate transforma în pericol real, motiv pentru care au apelat la instanță și la măsuri de protecție suplimentare.

Măsuri suplimentare pentru siguranța familiei

Pe lângă ordinul de protecție și interdicțiile impuse, poliția va monitoriza bărbatul cu o brățară electronică. Aceasta va fi purtată timp de un an și reprezintă un instrument suplimentar pentru a preveni apropierea de membrii familiei sau de locurile frecventate de aceștia.

Soții Măruță au stat aproximativ o oră în sala de judecată, în fața magistraților, cerând protecție completă pentru ei și pentru cei dragi. Decizia instanței vine ca o măsură de prevenire, în contextul în care hărțuirea a escaladat și a creat o situație de teamă continuă pentru familia artiștilor.