Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 11:54
de Daoud Andra

Andra și Cătălin Măruță, terorizaţi de un bărbat. Cei doi au cerut chiar şi ordin de protecţie, ce spune prezentatorul despre situaţie

Showbiz
Andra și Cătălin Măruță, terorizaţi de un bărbat. Cei doi au cerut chiar şi ordin de protecţie, ce spune prezentatorul despre situaţie
FOTO: colaj Playtech.ro

Viața de vedetă nu este întotdeauna ușoară, iar în spatele zâmbetelor afișate pe scenă sau pe ecran se ascund, uneori, momente tensionate și situații delicate. Este și cazul Andrei și al lui Cătălin Măruță, care au ajuns să depună o plângere oficială la Poliție împotriva unui bărbat despre care susțin că îi terorizează.

Andra și Cătălin Măruță au cerut ajutorul poliției

Potrivit unor surse judiciare citate de MEDIAFAX, artista și prezentatorul PRO TV au apelat la autorități pentru a-și proteja liniștea și siguranța. Mai mult decât atât, în paralel cu plângerea depusă la Poliția Voluntari, cei doi au solicitat și emiterea unui ordin de protecție. Gestul arată clar gravitatea situației și teama resimțită de familie.

Andra, cunoscută pentru discreția și sensibilitatea ei, ar fi fost profund afectată de această experiență. Surse apropiate cuplului spun că artista a fost extrem de speriată, la un pas de a claca. Faptul că a ajuns să ceară un ordin de protecție demonstrează că presiunea psihică și stresul la care a fost supusă au depășit limita acceptabilă.

Vezi și:
Cătălin Măruţă le-a filmat pe ascuns pe Andra şi Eva, în vacanţă. David a atras, însă, toate privirile: „Poate băiatul meu”

În acest moment, Poliția Voluntari are sarcina de a investiga cazul și de a stabili circumstanțele exacte ale incidentelor semnalate. „Andra și Cătălin Măruță au decis să ia măsuri legale pentru a-și proteja liniștea și siguranța”, au declarat sursele judiciare pentru MEDIAFAX.

Reacția lui Cătălin Măruță

Contactat de publicația menționată, prezentatorul a refuzat să ofere detalii cu privire la motivele pentru care el și soția sa au cerut ordin de protecție. Declarația lui a fost scurtă și tranșantă: „Vă rog să înțelegeți, dar nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea!” Atitudinea sa rezervată nu face decât să confirme gravitatea situației și dorința de a-și proteja familia de expunere suplimentară.

Andra și Cătălin locuiesc împreună cu cei doi copii într-o vilă modernă din nordul Bucureștiului, pe care au transformat-o de-a lungul anilor într-un adevărat cămin. Chiar dacă sunt persoane publice, aceștia au preferat mereu discreția și nu au oferit niciodată un tur complet al locuinței. Cu toate acestea, prin postările de pe rețelele sociale, fanii au putut descoperi câteva detalii din universul intim al familiei.

Curtea găzduiește o piscină generoasă, iar în interior există un studio unde Andra își înregistrează unele melodii. Parterul casei este dominat de un living amplu cu bucătărie open space, decorat în nuanțe închise, cu pereți acoperiți de cărămidă decorativă și podele din parchet masiv de stejar și fag. Bucătăria, în tonuri de negru și lemn natural, are un spațiu dedicat colecției de vinuri a cuplului.

Deși locuința lor reprezintă un refugiu perfect pentru o viață liniștită în familie, situația actuală a tulburat echilibrul celor doi. Pentru Andra și Cătălin Măruță, liniștea familiei rămâne mai presus de orice, chiar dacă asta înseamnă să aducă problemele personale în fața autorităților.

Cum va fi vremea la începerea şcolii, finalul lui august aduce temperaturi scăzute. Prognoza meteo pentru următoarea lună
Recomandări
Melania Trump a încercat să îl înduplece pe Vladimir Putin. Şeful de la Kremlin a dezvăluit conţinutul scrisorii trimise de Prima Doamnă a SUA: „Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă”
Melania Trump a încercat să îl înduplece pe Vladimir Putin. Şeful de la Kremlin a dezvăluit conţinutul scrisorii trimise de Prima Doamnă a SUA: „Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă”
ChatGPT Agent – Cum poate controla calculatorul tău și ce riscuri implică pentru siguranță
ChatGPT Agent – Cum poate controla calculatorul tău și ce riscuri implică pentru siguranță
Și atacată, și amendată – O firmă de contabilitate din Cluj a primit o amendă consistentă după ce a fost „vizitată” de hackeri
Și atacată, și amendată – O firmă de contabilitate din Cluj a primit o amendă consistentă după ce a fost „vizitată” de hackeri
Numărul maxim de găini care pot fi crescute într-o curte pentru a evita amenzile. Gospodăriile trebuie dotate cu apă curentă și canalizare
Numărul maxim de găini care pot fi crescute într-o curte pentru a evita amenzile. Gospodăriile trebuie dotate cu apă curentă și canalizare
OpenAI modifică GPT-5 după criticile utilizatorilor: modelul devine mai „cald” și mai prietenos
OpenAI modifică GPT-5 după criticile utilizatorilor: modelul devine mai „cald” și mai prietenos
Accident grav pe Autostrada A1: doi tineri au murit, după ce au fost loviți de un camion. Traficul este complet blocat pe sensul spre Pitești. Update
Accident grav pe Autostrada A1: doi tineri au murit, după ce au fost loviți de un camion. Traficul este complet blocat pe sensul spre Pitești. Update
Care dintre femei este soţia bărbatului din imagine? Doar 3% reuşesc să dea răspunsul corect
Care dintre femei este soţia bărbatului din imagine? Doar 3% reuşesc să dea răspunsul corect
Nvidia lansează RTX Hair: tehnologia care face părul personajelor din jocuri să pară real
Nvidia lansează RTX Hair: tehnologia care face părul personajelor din jocuri să pară real
Revista presei
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Trei zodii pentru care viaţa devine mai uşoară după jumătatea lunii august. Trec prin schimbări benefice
Playtech Știri
Denisa Tănase, despre prima vacanţă alături de soţ. Nu aveau bani mulţi, dar au plecat la Viena: „Cu o maşină veche, am stat la un motel al unei echipe de hochei”
Playtech Știri
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou