Anca Dinicu, jurat pentru prima dată. Cu ce temeri revine în televiziune: „Sper să dorm bine noaptea”. VIDEO EXCLUSIV

Anca Dinicu revine în televiziune, de data aceasta într-o ipostază complet nouă pentru ea: cea de jurat. În cadrul emisiunii The Ticket, actrița se alătură unui juriu spectaculos format din Maurice Munteanu, Mihai Bendeac, Micutzu și Delia, pentru a analiza la sânge prestațiile celor care urcă pe scenă și a decide cine va merge mai departe spre marea finală. Anca ne-a povestit cum a primit propunerea, ce temeri are și cum vede ea această nouă provocare.

Anca Dinicu se întoarce la Antena 1, unde a scris istorie în televiziune alături de Mihai Bendeac, în emisiunea „În puii mei”, dar și în serialul „Băieți de oraș”. După o perioadă în care a apărut în emisiunea Săriți de pe fix, moderată de Cabral la Pro TV, și după ce a trecut la un alt nivel în viața personală, devenind mama unui băiețel, actrița spune că propunerea de a deveni jurat a venit ca un fulger din senin.

Deși obișnuită cu lumina reflectoarelor, Anca recunoaște că, spre deosebire de colegii ei de juriu – Mihai Bendeac, Delia, Maurice și Micutzu – ea pornește la drum cu multe emoții, fiind pentru prima dată într-un astfel de rol.

Primele două ediții să treacă, că atunci am eu mari emoții. După mă obișnuiesc cu oamenii și cu tot vibe-ul și așa… O să intru în pâine cum trebuie”, a mărturisit Anca Dinicu pentru Playtech.

„Nu mă așteptam. A fost ceva… Nu mă gândeam vreodată. Și mi-am pus întrebări: ‘Oare sunt în stare să fac asta?’. Încă am emoții. Probabil sunt cea mai emoționată din juriu. Ei toți au mai făcut, cumva, chestia asta și sper să fie bine. Atâta tot.

Anca Dinicu are încredere deplină în Mona Segall și în întreaga echipă din spatele emisiunii The Ticket. Experiența și flerul Monei sunt, pentru ea, o garanție că proiectul va fi unul memorabil.

„Ce nu are putea să nu meargă bine? Așa e, nu are ce. În primul rând, e Mona în spatele acestui proiect și am mare încredere în ea, pentru că mi se pare cea mai tare producătoare. Și nu vreau acum să o perii, dar chiar e”, a subliniat Anca.