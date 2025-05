ANAF-ul se mută la țară! Românii cu terenuri agricole, luați la puricat și obligați să dea 10% la stat

Românii care dețin terenuri agricole și care obțin venituri de pe urma arendării acestora intră în vizorul ANAF! Fiscul românesc explică modalitatea în care sunt reglementate fiscal aceste venituri și care sunt condițiile impuse de legislație pentru ca activitatea să fie una legală.

Mai exact, dacă o persoană deține un teren agricol pe care îl arendează și de pe urma căruia încasează anumite sume de bani, trebuie să știe că prestează o activitate care trebuie fiscalizată și care trebuie să aibă ca punct de plecare un document scris – contractul de arendă.

„Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute. Arendașul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ținut de secretarul consiliului local; când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate”, conform ANAF.

Banii obținuți din arendarea terenurilor agricole se impozitează cu 10% din venitul net

Venitul net obținut din arendarea terenurilor agricole se impozitează cu 10%. Calculele se fac în felul următor: „Venitul brut este suma menționată în contract, fie in bani, fie echivalentul in natura (grâu, porumb, vin etc.). Daca plata se face în natura, evaluarea se face in lei, la prețurile medii ale produselor agricole stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene, precizează ANAF.

Pentru a ajunge la venitul net, din cel brut se scade o cota forfetara de 20%.

Apoi, asupra venitului net se aplica un impozit final de 10%, reținut la sursa de către arendaș și plătit lunar la buget pana pe 25 ale lunii următoare”, conform Termene.ro.

Potrivit aceleiași surse, arendașul are obligația de a completa și transmite lunar Formularul 112, prin care declară impozitul pe venitul din arendă, precum și, dacă este cazul, contribuțiile sociale aferente. Formularul se transmite exclusiv în format electronic, folosind semnătură digitală calificată.

Pentru aceste tipuri de venituri, nu mai este necesară depunerea Formularului 205.

În ceea ce privește contribuțiile sociale datorate de proprietar, reglementările sunt următoarele:

CAS (contribuția la pensie): nu se datorează deloc pentru veniturile obținute din arendă.

CASS (contribuția la sănătate): se datorează doar dacă veniturile nete totale, obținute din mai multe surse (inclusiv arendă), depășesc anumite praguri:

-6 salarii minime brute – bază minimă de calcul pentru CASS;

-12 salarii minime brute – bază intermediară;

-24 de salarii minime brute – bază maximă.

Așa cum explică reprezentanții ANAF: „Dacă există un singur contract de arendă, iar venitul obținut din acesta depășește 6 salarii minime brute, atunci arendașul va calcula și va reține CASS. În schimb, dacă veniturile provin din mai multe surse, atunci contribuabilul (adică proprietarul) trebuie să depună Declarația Unică (Formular 212) până la data de 25 mai 2026.”

Un alt aspect important subliniat de ANAF – în cazul în care prețurile medii ale produselor agricole au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, noile prețuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei impozabile, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.

Atenție și la TVA

Conform ANAF, persoana fizică care realizează numai operațiuni de arendare a bunurilor imobile, cu caracter de continuitate, devine persoană impozabilă din punct de vedere al TVA, însă arendarea de bunuri imobile este operațiune scutită de TVA.

În situația în care persoana fizică desfășoară numai activități de arendare a bunurilor imobile, aceasta nu are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA chiar dacă cifra de afaceri depășește plafonul de 300.000 lei.

Vezi AICI Ghidul ANAF complet privind reglementările fiscale ale veniturilor obținute din arendă