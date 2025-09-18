ANAF lansează aplicația prin care poți raporta restaurantele care nu dau bon fiscal direct de pe telefon

În ultimii ani, problema bonurilor fiscale lipsă la restaurante a devenit tot mai vizibilă, mai ales atunci când clienții aleg să plătească numerar. Fenomenul a atras atenția autorităților, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță acum o soluție digitală care promite să schimbe modul în care sunt semnalate aceste practici.

Cum va funcționa aplicația

Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a declarat marți că instituția pe care o conduce va lansa în perioada următoare o aplicație mobilă, prin care românii vor putea verifica și raporta direct de pe telefon neregulile privind bonurile fiscale.

Aplicația anunțată de ANAF este inspirată de un sistem deja utilizat în Grecia și are rolul de a oferi clienților un instrument simplu prin care să confirme autenticitatea bonului primit sau să reclame lipsa acestuia.

„Am constatat că la multe restaurante, mai ales când plăteşti cash, nu primeşti bon fiscal, ci doar o notă de informare. Plăteşti banii și chelnerul pleacă repede cu nota. Solicit tuturor românilor să prezinte astfel de cazuri pe pagina ANAF. În perioada următoare vom lansa o aplicaţie, pe modelul celei din Grecia, prin care fiecare poate să-şi verifice bonul fiscal cu telefonul și să facă reclamații dacă bonul lipsește sau nu e corect fiscalizat”, a explicat Nica.

Experiența personală a șefului ANAF

Pentru a demonstra cât de răspândită este această practică, oficialul a povestit că a testat personal situația la o terasă.

„Este o situație cu care m-am întâlnit și eu. Eu sunt cetățean, merg la restaurant, și am făcut acest test ca să văd cum se procedează. Acum nu știu dacă o să mai pot mânca liniștit la vreun restaurant, dar poate astfel vor crește numărul bonurilor fiscale emise”, a spus președintele ANAF.

În cadrul acestui experiment, Nica nu a cerut bonul fiscal imediat, dorind să observe reacția personalului. Ulterior, a făcut o fotografie și a urcat-o pe pagina ANAF, pentru a da un exemplu concret.

„Vă rog și pe voi să cereți bon fiscal. Dacă vi se dă doar o notă, rugați chelnerul să vă aducă bonul real”, a transmis acesta.

Monitorizarea evenimentelor private

Pe lângă măsurile destinate restaurantelor, ANAF continuă să monitorizeze și cheltuielile făcute pentru evenimente precum nunți sau botezuri. Președintele instituției a subliniat însă că aceste verificări nu afectează desfășurarea evenimentelor:

„Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă sau botez cu controale”, a precizat Adrian Nica.

Un pas spre digitalizarea controalelor fiscale

Noua aplicație a ANAF este văzută ca un pas important spre digitalizarea și eficientizarea controalelor fiscale. Într-un context în care mulți contribuabili se plâng că nu primesc bon fiscal atunci când achită nota la restaurant, soluția propusă le oferă clienților posibilitatea de a se implica direct în combaterea evaziunii.

Prin adoptarea modelului elen, autoritățile române speră să reducă numărul neregulilor și să crească nivelul de conformare voluntară a operatorilor economici. În plus, aplicația ar putea contribui la schimbarea unei mentalități vechi, în care lipsa bonului era considerată o simplă practică, nu o încălcare a legii.