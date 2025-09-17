Noua fraudă care folosește identitatea ANAF, pretext de avertisment oficial de la Fisc. Cum eviți pierderea banilor din cont

Tot mai mulți români primesc în ultimele zile e-mailuri care par a fi trimise de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Mesajele conțin sigla și denumirea instituției, dar provin de pe adrese false, cum este și cazul „[email protected]”. Scopul lor este să îți atragă atenția prin informații alarmante și să te determine să dai click pe linkuri periculoase sau să descarci fișiere infectate. ANAF a emis un avertisment oficial, subliniind că aceste e-mailuri nu sunt reale și că pot pune în pericol datele tale personale și financiare.

În realitate, Fiscul comunică strict prin canalele oficiale: Spațiul Privat Virtual (SPV), unde accesul este securizat, sau prin corespondență clasică, cu confirmare de primire de la Poșta Română. Orice altă adresă de e-mail folosită pentru a solicita informații despre datele tale bancare, despre plata unor datorii sau pentru a-ți transmite presupuse documente oficiale trebuie tratată imediat ca o tentativă de fraudă.

Cum funcționează frauda și cine poate fi vizat

Metoda nu este nouă, dar atacatorii au perfecționat detaliile pentru a face mesajele să pară credibile. Adresele false seamănă cu cele oficiale, subiectele e-mailurilor fac referire la obligații fiscale urgente, iar conținutul poate conține formulări oficiale preluate chiar din comunicările ANAF.

Persoanele vizate sunt, în general, contribuabili activi: salariați, PFA-uri sau firme care folosesc frecvent canale online pentru a interacționa cu Fiscul. Din momentul în care dai click pe un link sau descarci un fișier, riști ca datele tale de autentificare să fie furate, iar accesul la conturile bancare să fie compromis. În unele cazuri, atacatorii folosesc aceste date pentru tranzacții frauduloase sau pentru a instala programe de tip malware pe computerul victimei.

Ce măsuri trebuie să iei ca să eviți frauda

Primul pas este să verifici întotdeauna expeditorul real al mesajului. O adresă care nu se termină în „anaf.ro” nu are legătură cu instituția. În plus, ANAF nu îți va cere niciodată date bancare sau parole prin e-mail și nu îți va trimite linkuri pentru plăți directe.

Dacă primești un mesaj suspect, cel mai sigur este să îl ștergi imediat, fără să deschizi linkurile sau fișierele atașate. În cazul în care ai dubii, intră direct pe site-ul oficial al ANAF sau accesează contul tău din Spațiul Privat Virtual pentru a verifica situația fiscală. Poți, de asemenea, să contactezi call-centerul instituției pentru confirmări.

Reprezentanții Fiscului recomandă și raportarea acestor tentative de fraudă către autorități, pentru ca rețelele de atac să poată fi investigate și blocate mai rapid. Cu cât mai mulți contribuabili semnalează astfel de cazuri, cu atât riscul de propagare a campaniei scade.