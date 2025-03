Ana Morodan, Contesa Digitală, despre hate-ul din online și soluțiile împotriva bullying-ului pe pe rețelele de socializare. Ce crede despre TikTok EXCLUSIV

Ana Morodan a vorbit, în exclusivitate pentru PLAYTECH, despre ce se petrece acum în mediul online. ȘI, constată Contesa Digitală, că lucrurile devin, pe zi ce trece, din ce în ce mai greu de suportat, mai ales pentru copii, adolescenți și pentru tineri.

Ana Morodan a deschis un ONG specializat pe sănătatea mintală în lumea digitală. E primul din România și, susține Contesa Digitală, este mare nevoie ca în lumea online lucrurile să se schimbe. Nu de altceva, dar această zonă devine din ce în ce mai toxică, explică ea.

”Sunt și acum Contesa Digitală. Dar digitalul s-a schimbat în ultimele șase luni. Ce a apărut însă în zonă tot mai mult este că educația mintală digitală a început să devină un subiect pe buzele tuturor. E și normal, având în vedere ce se întâmplă.

Am făcut și primul ONG de sănătate mintală digitală din România. Nu e primul din lume, dar e primul din România, iar focusul este pe adolescenți și pe copii. Ei primesc și învață foarte multe comportamente toxice din mediul digital. Digitalul este un domeniu fascinant, foarte interesant, dar are și o componentă toxică.

Părinții încep să își dea seama că copiii lor au o problemă, copiii își dau seama că e ceva în neregulă în zona digitală pentru că petrec prea mult timp acolo. Dar nimeni nu dă soluții. Iar asta încercăm să facem noi. Iar una dintre soluții este educația. Inclusiv educarea părinților, profesorilor, oamenilor în general care consumă social-media și care nu mai sunt tineri sau adolescenți.

Acești oameni nu înțeleg – iar asta trebuie schimbat – că dacă scriu cuiva un lucru jignitor nu doar că îl jignesc pe cel căruia i se adresează, ci învață și copiii care se uită la comentariile lor să preia comportamentul și să li se pară un comportament normal, firesc.

Iar cu siguranță, în ultimii doi, trei ani, am ajuns prizonierii lumii pe care am creat-o. Mai ales noi, influencerii, care am contribuit la crearea de conținut și am arătat doar părțile frumoase ale vieții”, spune, pentru PLAYTECH, Ana Morodan.