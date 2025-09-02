Ana-Maria Hurmuzache, tânăra de 16 ani considerată una dintre cele mai promițătoare tinere sportive ale României. Adună premiu după premiu într-un sport mai puțin cunoscut

La doar 16 ani, Ana-Maria Hurmuzache din Constanța este deja considerată una dintre cele mai promițătoare sportive ale României la yachting. Adolescentei i se recunoaște talentul nu doar prin rezultatele obținute în competiții, ci și prin selecția în programul de pregătire World Sailing, care îi deschide accesul la stagii internaționale și la antrenamente cu specialiști de top.

Patru titluri naționale și o ascensiune rapidă

În palmaresul său, Ana-Maria numără deja patru titluri de Campioană Națională, câștigate la patru clase diferite de ambarcațiuni, dar și titlul de vicecampioană la ILCA 6. În iunie, sportiva a reprezentat România la Campionatul European de Tineret din Polonia, unde a reușit o clasare remarcabilă – locul 18 la clasa ILCA4 (flota de argint), una dintre cele mai dificile categorii de vârstă la nivel internațional.

„Îmi doresc să ajung cât mai sus în yachting și să reprezint România cu mândrie la cele mai mari competiții din lume. Știu că drumul nu este ușor, dar fiecare oră pe apă mă apropie de visul meu. Sper ca într-o zi să inspir și alți copii să creadă în ei și să nu renunțe, indiferent de obstacole”, spune Ana-Maria Hurmuzache.

Succesul tinerei sportive vine și cu un efort considerabil. Yachtingul de performanță presupune investiții financiare importante, în condițiile în care o ambarcațiune de competiție poate costa între 10.000 și 12.000 de euro, iar pregătirea anuală implică cheltuieli constante pentru echipamente, antrenamente și deplasări internaționale.

„Pentru mine, asta reprezintă tot ce este Ana. Dedicare, concentrare, forță mentală. Indiferent de condițiile vitrege… nu renunță. Când nu mai poți, mai poți un pic”, afirmă Sorin Hurmuzache, tatăl sportivei.

Un apel pentru sprijinirea tinerelor talente

Reprezentanții Federației Române de Yachting subliniază importanța implicării mediului privat pentru ca tinerele talente să își poată continua ascensiunea.

„Federația Română de Yachting face eforturi constante pentru a sprijini sportivii de performanță. Pentru ca tinere precum Ana-Maria să aibă șansa de a evolua la cel mai înalt nivel, invităm și mediul privat să se alăture acestui efort. Yachtingul formează caractere puternice, dezvoltă disciplina și capacitatea de a lua decizii rapide – valori esențiale într-o societate modernă”, a declarat Radu Niculăiță, președintele Federației.

Motivată și determinată, Ana-Maria își continuă drumul spre vârful ierarhiei internaționale. Urmează regate internaționale și Campionatul Mondial de Tineret de la Vilamoura (Portugalia), competiție care poate confirma statutul său de sportivă de top în yachtingul mondial.

Despre Federația Română de Yachting

Federația Română de Yachting (FRY) este principalul promotor al sporturilor nautice cu vele din România, recunoscută oficial de Ministerul Sportului și afiliată la World Sailing – forul internațional care guvernează yachtingul la nivel global. Federația coordonează activitatea cluburilor sportive de profil, organizează competiții naționale și internaționale și susține pregătirea sportivilor de performanță, inclusiv a echipelor olimpice.

Misiunea FRY este dezvoltarea yachtingului în România prin sprijinirea tinerelor talente, promovarea educației nautice și creșterea vizibilității acestui sport într-un mod sustenabil, sigur și accesibil. Prin activitatea sa, Federația contribuie la consolidarea unei culturi maritime autentice și la integrarea României în circuitul internațional al sporturilor cu vele.