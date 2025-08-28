Amenințarea AI, în cifre exacte – 7 din 10 se gândesc că locul lor de muncă va fi luat de inteligență artificială

Inteligența artificială a devenit un subiect central în dezbaterea globală despre viitorul muncii și al societății. În Statele Unite, un sondaj Reuters/Ipsos arată că 71% dintre cetățeni se tem că avansul rapid al tehnologiilor AI va duce la pierderea definitivă a locurilor lor de muncă. Este o cifră care reflectă nu doar incertitudinea economică, ci și o anxietate colectivă în fața unei revoluții tehnologice care abia a început.

Dincolo de cifrele legate de angajare, americanii privesc cu suspiciune și alte implicații ale inteligenței artificiale: de la manipulările politice până la riscurile militare și impactul energetic. Îngrijorările arată că ascensiunea AI nu este percepută doar ca o inovație tehnologică, ci ca o transformare fundamentală a societății.

Teama de pierdere a locurilor de muncă

Deși rata șomajului în SUA era de doar 4,2% în iulie 2025, temerile legate de locurile de muncă au crescut odată cu popularizarea ChatGPT și a altor platforme AI. Lansarea acestora a declanșat o adevărată explozie a tehnologiei conversaționale, care acum poate scrie cod, redacta texte complexe și chiar gestiona sarcini administrative.

În mod paradoxal, chiar dacă marile companii susțin că AI-ul va crea noi meserii, sondajul relevă că oamenii de rând privesc cu scepticism promisiunile. Mulți se tem că, în loc să deschidă oportunități, AI-ul va elimina roluri tradiționale și va lăsa milioane de angajați fără alternative.

Manipulare politică și riscuri militare

Îngrijorările nu se limitează la piața muncii. Conform sondajului, 77% dintre respondenți cred că AI-ul ar putea fi folosit pentru a manipula opinia publică și pentru a provoca haos politic. Un exemplu recent a fost viralizarea unui videoclip fals în care Barack Obama apărea arestat, generat cu ajutorul unor algoritmi de inteligență artificială.

Pe frontul militar, aproape jumătate dintre americani (48%) consideră inacceptabil ca AI să decidă țintele unui atac. Astfel de scenarii ridică întrebări morale și juridice majore, într-un moment în care marile puteri investesc masiv în dezvoltarea armamentului bazat pe AI.

Energia și viața personală, alte puncte sensibile

Un alt aspect care alimentează dezbaterea este consumul uriaș de energie al centrelor de date AI. Aproximativ 61% dintre americani sunt preocupați de acest impact, mai ales în contextul schimbărilor climatice și al crizei energetice globale.

Îngrijorările se extind și asupra vieții private și a relațiilor interumane. Două treimi dintre participanți se tem că oamenii ar putea ajunge să înlocuiască relațiile reale cu „însoțitori” virtuali, iar 36% cred că în educație tehnologia va aduce beneficii, în timp ce 40% se tem că efectele vor fi negative.

Între oportunitate și scepticism

Deși companii precum Google, Microsoft sau Meta investesc miliarde de dolari pentru a integra AI-ul în toate domeniile vieții, opinia publică rămâne divizată. Pe de o parte, există promisiunea unei eficiențe sporite și a unor descoperiri științifice accelerate. Pe de altă parte, sondajele arată că oamenii se tem pentru siguranța lor economică, politică și socială.

SUA, motorul inovației globale în domeniul AI, se află acum într-un punct critic: dacă va reuși să transforme temerile cetățenilor în încredere și oportunități, sau dacă aceste frici se vor adânci și vor alimenta rezistența împotriva tehnologiei. Cert este că, în 2025, inteligența artificială nu mai este doar o unealtă, ci un factor de putere care modelează viitorul.