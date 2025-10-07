Amendă de 4.000 de lei pentru șoferii fără lanțuri derapante în 2025. Cine sunt șoferii sancționați, conform Codului Rutier

În fiecare toamnă târzie, aceeași întrebare revine: cine trebuie să aibă lanțuri antiderapante și cât riști dacă nu le montezi la timp? În 2025, regulile rămân clare: anvelopele de iarnă sunt obligatorii pentru toți șoferii atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar lanțurile antiderapante sunt obligatorii în anumite situații, nu pentru oricine. Amenzile pleacă de la câteva sute de lei pentru lipsa dotărilor minime și pot urca până spre 4.050 de lei dacă încalci obligațiile legate de echiparea pentru iarnă pe drumurile cu zăpadă.

Pentru tine, diferența dintre „recomandat” și „obligatoriu” face toți banii. Lanțurile sunt cerute de lege în special pentru vehiculele grele, iar anvelopele de iarnă sunt cerute tuturor atunci când carosabilul devine alunecos. În practică, dacă vei circula la munte sau pe drumuri unde stratul de zăpadă se menține, trebuie să fii pregătit cu echiparea corectă încă dinainte să apară avertizările meteo.

Cine e obligat la lanțuri antiderapante și cât este amenda

Lanțurile antiderapante sunt obligatorii pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone atunci când drumul este acoperit cu zăpadă sau gheață. În lipsa lor, sancțiunea se încadrează în clasa a IV-a de amenzi, între 9 și 20 puncte-amendă. Cum punctul de amendă este 202,5 lei în 2025, amenda variază între 1.822,5 lei și 4.050 de lei.

Pentru autoturismele sub 3,5 tone, legea nu impune universal lanțurile, dar acestea pot deveni obligatorii dacă indicatorul rutier de pe un anumit sector de drum o cere sau dacă poliția rutieră dispune montarea lor în condiții meteo severe. În toate cazurile, ai obligația minimă de a avea anvelope de iarnă atunci când circuli pe zăpadă, polei sau gheață; dacă nu le ai, intri tot în plaja amenzilor 9–20 puncte-amendă, adică până la 4.050 de lei.

Kitul de siguranță obligatoriu și alte dotări care te scapă de probleme

Indiferent de anotimp, mașina trebuie să fie dotată cu trusă medicală omologată, stingător funcțional și două triunghiuri reflectorizante. Lipsa oricăruia dintre aceste echipamente sau folosirea unora expirate ori neomologate se sancționează cu 4–5 puncte-amendă, adică 810–1.012,5 lei. Pentru vehiculele peste 3,5 tone, lipsa vestei reflectorizante se sancționează la fel.

Dincolo de obligații, sunt câteva dotări care îți pot scurta un drum blocat de ninsoare: o lopată pliabilă, un set de cabluri de pornire, un mic redresor sau booster, un săculeț de nisip, un mini-compresor și o racletă bună. În sezonul rece, merită să ai în portbagaj un litru de antigel și, dacă mașina ta consumă ulei, o rezervă compatibilă, ca să poți completa până ajungi în service.

Cum te pregătești corect pentru drumurile de iarnă

Dacă ai autoturism sub 3,5 tone, montează din timp anvelope de iarnă și urmărește indicatoarele care pot impune lanțurile pe anumite sectoare. Dacă intri pe un drum montan cu zăpadă bătătorită, ia cu tine un set de lanțuri potrivite dimensiunii roților, chiar dacă nu ești obligat peste tot; le vei monta doar când condițiile o cer. Înainte de plecare, verifică presiunea pneurilor, starea ștergătoarelor și nivelul lichidului de parbriz rezistent la îngheț.

Pentru vehiculele peste 3,5 tone, verifică din timp starea lanțurilor și învață să le montezi rapid în condiții reale. Un exercițiu în parcare îți scade timpul de montaj pe viscol și îți reduce riscul de a deteriora elemente ale suspensiei. Orice drum pe zăpadă fără anvelope adecvate sau, după caz, fără lanțuri pe axa de tracțiune te expune la amenzi mari și la riscuri de blocaj sau accident.

Concluzie: cum eviți amenda maximă

Regula simplă pentru 2025 este aceasta: pe drum cu zăpadă, polei sau gheață, toți șoferii trebuie să aibă anvelope de iarnă, iar vehiculele de peste 3,5 tone trebuie să aibă și lanțuri montate când condițiile o impun. Amenzile pot ajunge până la 4.050 de lei, dar se evită ușor dacă te pregătești înainte de plecare și respecți indicatoarele și avertizările rutiere. Când vremea se înrăutățește, echiparea corectă nu înseamnă doar legalitate, ci și șanse mai mari să ajungi în siguranță la destinație.