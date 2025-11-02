Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie după ce au agresat un cuplu în București

Doi soți din București, proprietari ai unui restaurant cu specific sicilian, au fost reținuți de poliție duminică, după ce ar fi agresat fizic un cuplu și le-ar fi sustras trei telefoane mobile. Cei doi sunt cercetați acum pentru tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe.

Percheziție și acuzații grave

Potrivit Poliției Capitalei, incidentul s-a petrecut în seara de 30 octombrie, când o femeie de 66 de ani a sunat la 112 pentru a reclama că ea și soțul ei, în vârstă de 67 de ani, au fost agresați în curtea comună a imobilului în care locuiesc, în Sectorul 2. Victimele au povestit că au fost lovite cu pumnii, picioarele și chiar cu o bâtă, iar în timpul atacului li s-au luat telefoanele mobile.

Un echipaj medical le-a acordat îngrijiri la fața locului, ulterior cei doi fiind transportați la spital. Ambii au depus plângere penală împotriva agresorilor.

Cine sunt suspecții

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat doi bărbați și o femeie implicați în incident. Unul dintre bărbați, în vârstă de 57 de ani, ar fi smuls cele trei telefoane din mâinile victimelor și le-ar fi înmânat unei femei de 43 de ani, care le-ar fi ascuns. Cei doi au fost prinși, duși la audieri și ulterior reținuți pentru 24 de ore.

Conform unor surse judiciare citate de Mediafax, persoanele vizate sunt Amalia și Domenico Bellantoni, proprietarii unui restaurant sicilian din Capitală, alături de un alt bărbat.

Cum a început totul

Anchetatorii susțin că altercația ar fi pornit în momentul în care cuplul agresat a încercat să filmeze cu telefoanele conflictul din curte. În acel moment, Domenico Bellantoni le-ar fi smuls aparatele din mâini și le-ar fi dat soției sale.

Amalia și Domenico Bellantoni au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca procurorii să decidă dacă vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.