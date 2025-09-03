Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
03 sept. 2025 | 08:43
de Daoud Andra

”Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?”. Un avocat celebru explică legea

Justiție
”Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?”. Un avocat celebru explică legea
FOTO: Arhivă

Tot mai mulți români aleg să transmită copiilor lor imobile sau alte bunuri, păstrând pentru ei dreptul de uzufruct. Motivele sunt variate: siguranța la bătrânețe, dorința de a evita eventualele conflicte între moștenitori sau chiar pentru a simplifica succesiunea. Însă, de multe ori, cei care fac acest pas nu înțeleg complet ce presupune uzufructul și ajung în situații delicate.

Dilemele privind dreptul de uzufruct

Un exemplu concret a venit din partea unei persoane care a întrebat în spațiul public: „Dacă am dat casa cu uzufruct copilului și nu-mi asigură nimic, ce pot face?”. Răspunsul a venit de la avocata Gabriela Ursărescu, specializată în drept civil, care a clarificat confuzia des întâlnită.

„Uzufruct înseamnă că aveți dreptul de a locui acolo. V-ați păstrat dreptul de a locui acolo pe durata vieții. Dacă nu scrie în contract că al dumneavoastră copil trebuie să vă asigure cele necesare, să vă întrețină, nu puteți să îl obligați. Pentru asta puteați să faceți un contract de întreținere sau să includeți o clauză că trebuie să vă întrețină la bătrânețe. Uzufructul nu înseamnă că trebuie să vă întrețină, ci că puteți locui acolo”, a explicat avocata, în mediul online.

Așadar, persoanele care cred că, prin simpla rezervare a uzufructului, copiii vor fi obligați să le ofere sprijin financiar sau îngrijire, se înșală. Legea este clară: uzufructul conferă un drept de folosință asupra bunului, nu o obligație de întreținere din partea proprietarului.

Vezi și:
Ai voie să tai florile vecinului care cresc în curtea ta? Ce spune legea în România
Ai voie să tai crengile din copacul vecinului, dacă atârnă în grădina ta? Ce spune legea

Ce este uzufructul, conform Codului Civil

Pentru a înțelege pe deplin situația, trebuie explicat ce reprezintă acest drept. Potrivit Codului Civil, uzufructul este dreptul unei persoane (numită uzufructuar) de a folosi un bun ce aparține altuia (nudul proprietar) și de a culege fructele acestuia, fără a-i schimba substanța. În practică, asta înseamnă că persoana care își păstrează uzufructul are dreptul:

  • să locuiască în imobil, dacă este vorba de o casă sau un apartament;
  • să închirieze bunul și să beneficieze de chirie, dacă actul permite;
  • să folosească terenul sau alte bunuri mobile/inmobile, după caz.

În schimb, nudul proprietar (în cazul de față copilul căruia i s-a donat casa) deține dreptul de proprietate „gol”, adică fără posibilitatea de a se bucura de bun până la stingerea uzufructului. De regulă, uzufructul este viager, ceea ce înseamnă că încetează la decesul uzufructuarului.

Este important de precizat că uzufructul nu presupune obligația de întreținere. Pentru ca o persoană să fie obligată legal să asigure hrană, medicamente sau alte necesități celui care i-a transmis un bun, trebuie încheiat un contract de întreținere. Acesta este un act juridic distinct, reglementat de lege, care poate include clauze clare privind obligațiile de sprijin pe termen lung.

De asemenea, uzufructuarul are și anumite obligații: să întrețină bunul, să îl folosească în limitele prevăzute de contract și să nu îi aducă modificări care i-ar afecta substanța. Dacă bunul este deteriorat din culpa uzufructuarului, acesta poate fi obligat să suporte reparațiile.

Mulți părinți aleg să doneze locuințele copiilor lor cu păstrarea uzufructului, convinși că astfel își asigură protecția la bătrânețe. Însă, conform legii, acest drept garantează doar folosirea bunului, nu și întreținerea din partea copilului. Pentru o siguranță reală, soluția rămâne contractul de întreținere, prin care se stabilesc în mod explicit obligațiile viitoare ale celui care primește bunul.

La Nina ar putea apărea iar în septembrie. Ce este fenomenul meteo şi ce schimbarea aduce
Recomandări
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism pe DN 24C
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism pe DN 24C
Reforma fiscală din România, detaliile mai puțin știute. Ce urmează pentru impozitele și taxele plătite de români, cine suferă mai mult
Reforma fiscală din România, detaliile mai puțin știute. Ce urmează pentru impozitele și taxele plătite de români, cine suferă mai mult
Piața imobiliară din România, între chirii exorbitante și prețuri absurde. Studenții alimentează scumpirea apartamentelor
Piața imobiliară din România, între chirii exorbitante și prețuri absurde. Studenții alimentează scumpirea apartamentelor
Serie de cutremure, în România. Unde s-a mişcat pământul de mai multe ori într-o singură oră?
Serie de cutremure, în România. Unde s-a mişcat pământul de mai multe ori într-o singură oră?
Cum elimini datele ascunse din fotografii pentru a-ți proteja intimitatea înainte să le publici pe rețelele de socializare
Cum elimini datele ascunse din fotografii pentru a-ți proteja intimitatea înainte să le publici pe rețelele de socializare
Piața auto din România se prăbușește, achizițiile au fost îngropate de amânarea Rabla. Singurul segment în creștere
Piața auto din România se prăbușește, achizițiile au fost îngropate de amânarea Rabla. Singurul segment în creștere
Moment dificil pentru Nicușor Dan, la întâlnirea cu Ursula von der Leyen. Un militar a vrut să intervină imediat
Moment dificil pentru Nicușor Dan, la întâlnirea cu Ursula von der Leyen. Un militar a vrut să intervină imediat
Ce faci dacă s-a suspendat sau încetat plata pensiei în România. Toți pensionarii români trebuie să știe mecanismele
Ce faci dacă s-a suspendat sau încetat plata pensiei în România. Toți pensionarii români trebuie să știe mecanismele
Revista presei
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ardei copţi la borcan, reţeta simplă şi sigură. Rămân proaspeţi toată iarna
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 3 septembrie 2025. Două zodii se confruntă cu o situație limită, vor fi nevoite să ia decizii drastice
Playtech Știri
Mutarea într-o casă nouă: eleganță și eficiență la fiecare pas (P)
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...