Alternativa la Dacia Bigster: Noul Geely Cityray, lansat în România

Compania chineză Geely a adus oficial în România noul SUV Cityray, un model poziționat strategic ca rival direct pentru Dacia Bigster, aflat în aceeași clasă de dimensiuni și preț. Lansarea, care a avut loc pe 4 septembrie, marchează o etapă importantă în ofensiva producătorului chinez pe piața europeană, acolo unde competiția pe segmentul SUV-urilor compacte devine tot mai intensă.

Prețul de pornire al lui Cityray este de 27.490 de euro cu TVA, valoare obținută prin aplicarea unui discount de lansare de 3.000 de euro. Prețul de listă, fără reducere, ajunge astfel la 30.490 de euro.

Design și performanță comparabile cu Bigster

Geely Cityray are o lungime de 4,5 metri și un ampatament de 2,7 metri, dimensiuni care îl plasează direct în teritoriul ocupat de viitorul Dacia Bigster. Sub capotă, SUV-ul ascunde un motor pe benzină de 1,5 litri, 4 cilindri, capabil să dezvolte 172 CP și 290 Nm. Sprintul de la 0 la 100 km/h se realizează în 7,9 secunde, iar viteza maximă atinge 190 km/h.

Motorul este cuplat la o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 7 trepte, dezvoltată pe baza standardelor Volvo, companie aflată în portofoliul Geely. Schimbarea treptelor se face în doar 0,2 secunde, iar durata de viață a cutiei este certificată pentru 350.000 de kilometri.

Structura caroseriei aduce un plus la capitolul siguranță, fiind realizată în proporție de 68,3% din oțel de înaltă rezistență, dintre care 17,1% reprezintă oțel termoformat – un procent ridicat pentru segmentul său.

Dotări moderne și opțiuni multiple de echipare

Geely propune trei niveluri de echipare pentru Cityray:

GK – varianta de bază,

– varianta de bază, GF – echipare intermediară, cu preț de 31.990 de euro și dotări suplimentare precum jante de aliaj de 19 inch, hayon electric, iluminare ambientală, scaune față cu memorie și încărcare prin inducție,

– echipare intermediară, cu preț de 31.990 de euro și dotări suplimentare precum jante de aliaj de 19 inch, hayon electric, iluminare ambientală, scaune față cu memorie și încărcare prin inducție, GF+ Sport – echipare de top, la 32.990 de euro, cu elemente sportive vizibile: spoiler spate, pedalier sport, plafon negru și evacuări cvadruple montate central.

Interiorul surprinde prin spațiul generos, mai ales pe bancheta din spate, unde pasagerii beneficiază de 96 mm spațiu la picioare. Portbagajul are un volum de 571 litri, extensibil la 1.271 litri prin rabatarea scaunelor.

La capitolul tehnologie, SUV-ul vine cu un instrumentar digital de 10,25 inch și un ecran multimedia de 13,2 inch cu rezoluție 2K, dotat cu tehnologie anti-reflexie și anti-orbire. În plus, clienții beneficiază de trapă panoramică Urban Skyline de 1,12 metri pătrați și de un sistem de iluminare ambientală personalizabil, cu 72 de culori.

Un element inovator îl constituie sistemul de camere cu vedere de 540 de grade, care include și vizualizare sub vehicul – un avantaj în condiții dificile de drum sau parcare.

Volanul cu protecție antimicrobiană are o durată de viață certificată de până la 8 ani, un detaliu care completează pachetul de siguranță și confort al SUV-ului.

Geely își consolidează prezența pe piața europeană

Lansarea lui Cityray în România este parte a unei strategii mai ample a Geely, care caută să câștige cotă de piață în Europa prin modele accesibile, dar bogat echipate. Modelul se poziționează între fratele mai mic Coolray și mai sofisticatul Starray, completând astfel gama de SUV-uri a companiei.

Prin raportul echilibrat între preț, performanță și dotări, Cityray vizează exact segmentul pe care Dacia Bigster urmează să-l atace: SUV-urile de familie, cu dimensiuni compacte și prețuri accesibile. Diferența o va face, cel mai probabil, percepția consumatorilor: atașamentul față de un brand local, cum este Dacia, sau deschiderea către un brand internațional aflat în plină expansiune, cum este Geely.

Indiferent de alegerea clienților, un lucru este cert: apariția lui Cityray pe piața din România anunță o competiție intensă, de pe urma căreia câștigătorii direcți vor fi consumatorii.