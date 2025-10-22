Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 15:40
de Daoud Andra

Alt muzeu jefuit în Franța: hoții au fugit cu monede de aur şi argint, vechi de 250 de ani

ȘTIRI EXTERNE
Alt muzeu jefuit în Franța: hoții au fugit cu monede de aur şi argint, vechi de 250 de ani
FOTO: Profimedia Images

Lumea culturală franceză trece printr-un nou șoc: la doar o zi după spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru, un alt muzeu a fost ținta hoților. De această dată, atacul a avut loc în orașul Langres, din departamentul Haute-Marne, unde Casa Iluminismului „Denis Diderot” a fost prădată în noaptea de duminică spre luni, 20 octombrie.

Cum au acționat hoții

Dimineața, când agenții municipali au ajuns pentru a-și începe tura, au găsit ușa principală forțată și o vitrină spartă. Înăuntru, scenele erau clare: lipsesc mai multe monede de aur și argint dintr-o colecție istorică expusă în muzeu. Potrivit primăriei din Langres, hoții au acționat cu precizie, alegând doar piesele de valoare și lăsând restul obiectelor intacte. Totul indică o operațiune planificată minuțios, posibil realizată de profesioniști care știau exact ce caută.

Comoara furată era una dintre cele mai importante descoperiri numismatice din regiune. În noiembrie 2011, în timpul lucrărilor de renovare a fostului Hôtel du Breuil, muncitorii au găsit în spatele unei tâmplării aproape 2.000 de monede datând din perioada 1790–1840. Colecția cuprindea 1.633 de monede de argint și 319 de aur, ascunse probabil de proprietarii clădirii în timpul Revoluției Franceze. Descoperirea fusese considerată un eveniment excepțional, iar valoarea estimată la momentul respectiv depășea 90.000 de euro.

Conform legii franceze, descoperitorul și proprietarul clădirii — în acest caz, Primăria Langres — au împărțit recompensa în mod egal. O parte dintre monede fuseseră expuse în muzeul dedicat lui Denis Diderot, marele filozof al Iluminismului francez, ca simbol al legăturii dintre patrimoniu, istorie și spiritul rațiunii.

Măsurile luate de autorități

Lipsa monedelor a fost descoperită luni dimineață, când muzeul era închis publicului. Poliția și experții criminaliști au fost chemați imediat, iar cercetările s-au concentrat asupra urmelor lăsate de hoți. Din primele informații, s-ar fi acționat în intervalul orar de după miezul nopții, folosind unelte profesionale pentru a pătrunde fără zgomot în clădire.

Autoritățile locale au reacționat rapid, calificând incidentul drept un „act de vandalism grav asupra patrimoniului comunității”. Într-un comunicat de presă, Primăria Langres a anunțat închiderea temporară a muzeului și angajarea unei firme private de securitate, care va asigura paza pe timpul nopții până la modernizarea completă a sistemului de supraveghere.

Cazul a atras atenția națională și a determinat Ministerul de Interne să ceară o reevaluare a măsurilor de securitate din toate muzeele și siturile culturale din Franța. Oficialii nu exclud posibilitatea ca jafurile de la Luvru și din Langres să fi fost comise de aceeași rețea, însă deocamdată nu există dovezi concrete.

Anchetatorii continuă să caute autorii și să recupereze piesele furate, considerate parte a patrimoniului istoric francez. Până la finalizarea anchetei, Casa Iluminismului „Denis Diderot” va rămâne închisă.

