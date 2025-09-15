Alphabet, compania-mamă a Google, intră în clubul celor 3 trilioane după o decizie antitrust favorabilă

Alphabet, compania-mamă a Google, a intrat luni în clubul ultra-select al giganţilor tehnologici evaluaţi la 3 trilioane de dolari, după un salt de peste 4% al acţiunilor. Investitorii au reacţionat prompt la o hotărâre favorabilă într-un dosar antitrust din SUA, care a respins cele mai dure remedii solicitate împotriva Google, inclusiv ideea unei separări forţate a browserului Chrome. În urma verdictului, titlurile au atins maxime istorice, iar preşedintele Donald Trump a salutat public decizia ca „o zi foarte bună”.

Momentul marchează un reper simbolic: aproape 20 de ani de la listarea Google la bursă şi peste un deceniu de la reorganizarea sub umbrela Alphabet. Doar trei companii depăşesc acelaşi prag – Nvidia, Microsoft şi Apple –, iar ascensiunea Alphabet peste borna de 3 trilioane vine pe fondul unui raliu de peste 30% de la începutul anului, dublu faţă de avansul Nasdaq. Dincolo de cifre, semnalul pieţei este clar: riscul de remediu structural pare, cel puţin deocamdată, mai redus decât temerile iniţiale.

De ce contează decizia antitrust pentru investitori

În logica pieţelor, previzibilitatea juridică este la fel de importantă ca ritmul de creştere. Prin respingerea unor sancţiuni extreme, instanţa a închis – măcar temporar – scenariul cel mai negativ pentru Google, cel în care compania ar fi fost forţată să înstrăineze Chrome sau să-şi fragmenteze activităţile. Asta nu înseamnă că presiunea regulatorie s-a evaporat, dar limitează probabilitatea unor şocuri ce ar fi redesenat arhitectura întregului ecosistem.

Pentru Alphabet, verdictul eliberează spaţiu de manevră strategică exact când cursa pentru inteligenţa artificială se accelerează. Un management blocat în remedii structurale ar fi pierdut timp, energie şi capital într-un moment în care rivali mai agili încearcă să muşte din cota Google în căutare, conţinut şi asistente AI. Investitorii văd în acest respiro nu doar un „rally relief”, ci şi o şansă de a prioritiza investiţiile în produse – de la căutarea augmentată cu AI la instrumentele enterprise.

AI, gemini şi testul conducerii lui sundar pichai

Conducerea lui Sundar Pichai, CEO din 2019, se află în faţa unei duble provocări: să demonstreze că suita Gemini poate sta umăr la umăr cu modelele rivale şi să gestioneze simultan presiunea reglementărilor din SUA şi Europa. Apariţia unor competitori nativi AI – de la startupuri specializate până la platforme conversaţionale în ascensiune – a obligat Alphabet să accelereze lansările şi să sincronizeze eforturile între echipele de căutare, cloud şi YouTube.

În această ecuaţie, forţa financiară pe care o conferă o capitalizare de 3 trilioane contează. Alphabet poate susţine investiţii grele în centre de date, cipuri dedicate şi achiziţii tactice, menţinând totodată programe consistente de răscumpărări şi disciplină a costurilor. Cheia rămâne, însă, execuţia: adoptarea AI în căutare fără a eroda excesiv veniturile din publicitate, creşterea pe Google Cloud într-o piaţă competitivă şi livrarea de produse AI utile, sigure şi scalabile pentru utilizatorii finali şi clienţii enterprise.