Alimentele care se vor scumpi de la 1 octombrie 2025. Vine un nou val de scumpiri în supermarketuri

Românii se pregătesc pentru un nou val de scumpiri începând cu 1 octombrie 2025, odată cu expirarea măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază. Decizia vine după luni în care consumatorii au beneficiat de prețuri stabilizate la produsele esențiale, dar surse guvernamentale confirmă că această facilitate nu va mai fi prelungită.

Cum s-a ajuns aici

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost introdusă ca o soluție temporară pentru a diminua impactul creșterii costurilor de trai. Explicațiile oficiale au făcut referire la efectele războiului din Ucraina, la perturbarea lanțurilor de aprovizionare și la presiunile majore exercitate asupra producătorilor agricoli și procesatorilor din România.

În ultima ordonanță care a prelungit măsura pentru perioada iulie–septembrie, guvernul sublinia că

„Beneficiile estimate (…) au în vedere reducerea sau eliminarea consecinţelor negative probabile şi posibile generate de actuala situaţie, precum menţinerea unui echilibru al pieţei produselor agricole (…) și a viabilităţii fermelor cu activitate în sectoarele vegetal şi zootehnic”.

Totodată, documentul menționa scăderea puterii de cumpărare a populației și practicile comerciale neloiale care au distorsionat piața.

Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost de acord cu o nouă prelungire, în ciuda propunerilor venite de la Ministerul Agriculturii și a insistențelor PSD, susțin surse politice.

Ce produse au avut prețurile plafonate

Lista produselor incluse în plafonarea care expiră pe 30 septembrie 2025 este una cuprinzătoare și acoperă majoritatea alimentelor de bază din coșul zilnic al românilor. Printre acestea se numără:

pâine albă simplă (300–500 g, fără specialități)

lapte de vacă de consum (1 l, 1,5% grăsime, fără UHT)

brânză telemea de vacă vrac

iaurt simplu din lapte de vacă (3,5% grăsime, până la 200 g)

făină albă de grâu „000” (maxim 1 kg)

mălai (maxim 1 kg)

ouă de găină, calibrul M

ulei de floarea-soarelui (maxim 2 l)

carne proaspătă de pui (pui întreg, pulpe, aripi, tacâmuri)

carne proaspătă de porc (pulpă, spată, carne lucru)

legume proaspete (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei, usturoi, fasole uscată)

fructe proaspete (mere, pere, prune, struguri de masă)

cartofi albi proaspeți vrac

zahăr alb tos (maxim 1 kg)

smântână (12% grăsime)

unt (maxim 250 g)

magiun (maxim 350 g).

Aceste produse au reprezentat o categorie esențială pentru consumatori, iar prețurile plafonate au contribuit la menținerea unui echilibru temporar pe piață.

Ce urmează după 30 septembrie

În prezent, nu există un anunț oficial privind o eventuală măsură alternativă de protecție a consumatorilor după expirarea plafonării. Cert este că, în lipsa acestei limitări, comercianții vor putea aplica adaosuri comerciale mai mari, ceea ce se va traduce prin creșteri vizibile la raft.

Pentru familiile cu venituri reduse, situația ar putea deveni mai dificilă, într-un context în care scumpirile afectează deja facturile, combustibilul și alte servicii de bază. Specialiștii atrag atenția că finalul plafonării va aduce o presiune suplimentară asupra puterii de cumpărare, iar supermarketurile vor reflecta rapid noile prețuri.

De la 1 octombrie 2025, românii se vor confrunta cu scumpiri la alimentele de bază, odată cu expirarea măsurii de plafonare. Decizia de a nu prelungi această politică lasă piața liberă pentru comercianți, ceea ce va duce, inevitabil, la majorări de prețuri. În lipsa unui nou cadru de sprijin, consumatorii trebuie să se pregătească pentru o toamnă cu cheltuieli mai mari la supermarket.