Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 21:24
de Vieriu Ionut

Alimentele care se vor scumpi de la 1 octombrie 2025. Vine un nou val de scumpiri în supermarketuri

ACTUALITATE
Alimentele care se vor scumpi de la 1 octombrie 2025. Vine un nou val de scumpiri în supermarketuri

Românii se pregătesc pentru un nou val de scumpiri începând cu 1 octombrie 2025, odată cu expirarea măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază. Decizia vine după luni în care consumatorii au beneficiat de prețuri stabilizate la produsele esențiale, dar surse guvernamentale confirmă că această facilitate nu va mai fi prelungită.

Cum s-a ajuns aici

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost introdusă ca o soluție temporară pentru a diminua impactul creșterii costurilor de trai. Explicațiile oficiale au făcut referire la efectele războiului din Ucraina, la perturbarea lanțurilor de aprovizionare și la presiunile majore exercitate asupra producătorilor agricoli și procesatorilor din România.

În ultima ordonanță care a prelungit măsura pentru perioada iulie–septembrie, guvernul sublinia că

Vezi și:
Ce au pățit românii după cum majorarea TVA-ului, a accizelor și desființarea subvențiilor. Nota de plată, deloc neglijabilă
Cât de mari sunt scumpirile suferite de români în 2025 la cele mai importante servicii și produse. Inflația de 8% e doar începutul

„Beneficiile estimate (…) au în vedere reducerea sau eliminarea consecinţelor negative probabile şi posibile generate de actuala situaţie, precum menţinerea unui echilibru al pieţei produselor agricole (…) și a viabilităţii fermelor cu activitate în sectoarele vegetal şi zootehnic”.

Totodată, documentul menționa scăderea puterii de cumpărare a populației și practicile comerciale neloiale care au distorsionat piața.

Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost de acord cu o nouă prelungire, în ciuda propunerilor venite de la Ministerul Agriculturii și a insistențelor PSD, susțin surse politice.

Ce produse au avut prețurile plafonate

Lista produselor incluse în plafonarea care expiră pe 30 septembrie 2025 este una cuprinzătoare și acoperă majoritatea alimentelor de bază din coșul zilnic al românilor. Printre acestea se numără:

  • pâine albă simplă (300–500 g, fără specialități)
  • lapte de vacă de consum (1 l, 1,5% grăsime, fără UHT)
  • brânză telemea de vacă vrac
  • iaurt simplu din lapte de vacă (3,5% grăsime, până la 200 g)
  • făină albă de grâu „000” (maxim 1 kg)
  • mălai (maxim 1 kg)
  • ouă de găină, calibrul M
  • ulei de floarea-soarelui (maxim 2 l)
  • carne proaspătă de pui (pui întreg, pulpe, aripi, tacâmuri)
  • carne proaspătă de porc (pulpă, spată, carne lucru)
  • legume proaspete (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei, usturoi, fasole uscată)
  • fructe proaspete (mere, pere, prune, struguri de masă)
  • cartofi albi proaspeți vrac
  • zahăr alb tos (maxim 1 kg)
  • smântână (12% grăsime)
  • unt (maxim 250 g)
  • magiun (maxim 350 g).

Aceste produse au reprezentat o categorie esențială pentru consumatori, iar prețurile plafonate au contribuit la menținerea unui echilibru temporar pe piață.

Ce urmează după 30 septembrie

În prezent, nu există un anunț oficial privind o eventuală măsură alternativă de protecție a consumatorilor după expirarea plafonării. Cert este că, în lipsa acestei limitări, comercianții vor putea aplica adaosuri comerciale mai mari, ceea ce se va traduce prin creșteri vizibile la raft.

Pentru familiile cu venituri reduse, situația ar putea deveni mai dificilă, într-un context în care scumpirile afectează deja facturile, combustibilul și alte servicii de bază. Specialiștii atrag atenția că finalul plafonării va aduce o presiune suplimentară asupra puterii de cumpărare, iar supermarketurile vor reflecta rapid noile prețuri.

De la 1 octombrie 2025, românii se vor confrunta cu scumpiri la alimentele de bază, odată cu expirarea măsurii de plafonare. Decizia de a nu prelungi această politică lasă piața liberă pentru comercianți, ceea ce va duce, inevitabil, la majorări de prețuri. În lipsa unui nou cadru de sprijin, consumatorii trebuie să se pregătească pentru o toamnă cu cheltuieli mai mari la supermarket.

Ce reprezintă de fapt procentul de ploaie din aplicația meteo. Ai interpretat greșit tot timpul prognozele de pe telefonul mobil
Recomandări
Tentativă de crimă ca în filme la Buzău: un bărbat și-a otrăvit fostul socru și i-a tăiat frânele la mașină
Tentativă de crimă ca în filme la Buzău: un bărbat și-a otrăvit fostul socru și i-a tăiat frânele la mașină
Cât e punctul de pensie în Germania. Câți bani încasează o româncă după ce a lucrat 40 de ani ca tehnician dentar: “Asta e realitatea”
Cât e punctul de pensie în Germania. Câți bani încasează o româncă după ce a lucrat 40 de ani ca tehnician dentar: “Asta e realitatea”
Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege
Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Trucul ascuns al telecomenzii auto care pornește motorul de la distanță. Cum funcționează și ce mașini îl permit
Trucul ascuns al telecomenzii auto care pornește motorul de la distanță. Cum funcționează și ce mașini îl permit
Cele mai spectaculoase fotografii astronomice ale anului 2025: premiile ZWO Astronomy Photographer of the Year
Cele mai spectaculoase fotografii astronomice ale anului 2025: premiile ZWO Astronomy Photographer of the Year
Județele care intră sub cod galben de furtuni, avertizare valabilă până sâmbătă, 13 septembrie, ora 2:00
Județele care intră sub cod galben de furtuni, avertizare valabilă până sâmbătă, 13 septembrie, ora 2:00
Disney+ aduce toamna plină de premiere spectaculoase în România: Serialele și filmele vedetă ale sezonului
Disney+ aduce toamna plină de premiere spectaculoase în România: Serialele și filmele vedetă ale sezonului
Revista presei
Adevarul
Portretul unui ucigaș politic. Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce trebuie să urmărești atunci când îți alegi pantofii cu toc perfecți? 5 aspecte esențiale (P)
Playtech Știri
Cum să păstrezi semințele de roșii ca să le poți planta anul viitor. Trucuri pentru o recoltă mai bogată
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 septembrie 2025. Zodia care își urmează intuiția și face pasul cel mare
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...