Cât de mari sunt scumpirile suferite de români în 2025 la cele mai importante servicii și produse. Inflația de 8% e doar începutul

Românii resimt din plin creșterea prețurilor în 2025, iar datele statistice confirmă senzația de scumpire constantă din ultimele luni. Potrivit Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a urcat la 7,8% în iulie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Chiar dacă pare o valoare apropiată de prognozele analiștilor, adevăratele probleme sunt ascunse în detaliile categoriilor de produse și servicii. Energia electrică și fructele proaspete au înregistrat scumpiri spectaculoase, de peste 60%, respectiv 40%.

Ceea ce alarmează economiștii este faptul că aceste scumpiri nu reprezintă un vârf izolat, ci începutul unei perioade mai dure, alimentată de majorarea TVA și a accizelor de la 1 august. Pentru consumatori, asta înseamnă că fiecare lună din perioada următoare va aduce noi presiuni pe bugetele familiale.

Energia și alimentele, cele mai dure lovituri

În topul scumpirilor se află energia electrică, care a crescut cu aproape 63% față de anul trecut, urmare a liberalizării pieței. Practic, o factură medie de curent este acum aproape dublă față de nivelul din 2024. Pentru mulți români, acest lucru înseamnă sacrificii directe în alte cheltuieli esențiale, precum alimentația sau transportul.

La fel de dramatică este situația în ceea ce privește fructele proaspete, unde creșterea de aproape 40% lovește direct în obiceiurile de consum. Într-un context în care autoritățile promovează alimentația sănătoasă, scumpirea acestor produse esențiale ridică semne de întrebare privind accesibilitatea lor pentru familiile cu venituri mici. Alte alimente de bază au crescut și ele cu 7,67% în medie, deși au existat și excepții, precum zahărul, care s-a ieftinit cu 3%.

Serviciile și transportul, mai scumpe pentru toată lumea

Nici sectorul serviciilor nu a rămas neatins. În iulie 2025, tarifele au crescut în medie cu peste 7% față de anul anterior. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la transportul CFR, cu aproape 17%, dar și la serviciile de igienă și cosmetică, unde prețurile au urcat cu peste 14%. Pentru cei care depind zilnic de aceste servicii, impactul financiar este considerabil.

În plus, mărfurile nealimentare au urcat cu 8%, ceea ce înseamnă că electronicele, electrocasnicele și produsele de uz casnic sunt mai greu accesibile. Creșterile bruște de prețuri riscă să încetinească și mai mult consumul intern, într-o perioadă în care economia are nevoie de stabilitate.

Pe scurt, inflația de aproape 8% din iulie 2025 este doar vârful vizibil al icebergului. Odată cu noile taxe și accize, românii trebuie să se pregătească pentru luni și mai dificile, în care scumpirile ar putea depăși ritmul actual și săpă tot mai adânc în buzunarele populației.