Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Cât de mari sunt scumpirile suferite de români în 2025 la cele mai importante servicii și produse. Inflația de 8% e doar începutul

Actualitate
Cât de mari sunt scumpirile suferite de români în 2025 la cele mai importante servicii și produse. Inflația de 8% e doar începutul
Leul românesc, victima inflației / foto: Playtech

Românii resimt din plin creșterea prețurilor în 2025, iar datele statistice confirmă senzația de scumpire constantă din ultimele luni. Potrivit Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a urcat la 7,8% în iulie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Chiar dacă pare o valoare apropiată de prognozele analiștilor, adevăratele probleme sunt ascunse în detaliile categoriilor de produse și servicii. Energia electrică și fructele proaspete au înregistrat scumpiri spectaculoase, de peste 60%, respectiv 40%.

Ceea ce alarmează economiștii este faptul că aceste scumpiri nu reprezintă un vârf izolat, ci începutul unei perioade mai dure, alimentată de majorarea TVA și a accizelor de la 1 august. Pentru consumatori, asta înseamnă că fiecare lună din perioada următoare va aduce noi presiuni pe bugetele familiale.

Energia și alimentele, cele mai dure lovituri

În topul scumpirilor se află energia electrică, care a crescut cu aproape 63% față de anul trecut, urmare a liberalizării pieței. Practic, o factură medie de curent este acum aproape dublă față de nivelul din 2024. Pentru mulți români, acest lucru înseamnă sacrificii directe în alte cheltuieli esențiale, precum alimentația sau transportul.

Vezi și:
România exportă inflație în UE. Țările direct afectate de acest fenomen
Platforma EPIDS pentru tichetele de energie este activă: cine primește ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la curent

La fel de dramatică este situația în ceea ce privește fructele proaspete, unde creșterea de aproape 40% lovește direct în obiceiurile de consum. Într-un context în care autoritățile promovează alimentația sănătoasă, scumpirea acestor produse esențiale ridică semne de întrebare privind accesibilitatea lor pentru familiile cu venituri mici. Alte alimente de bază au crescut și ele cu 7,67% în medie, deși au existat și excepții, precum zahărul, care s-a ieftinit cu 3%.

Serviciile și transportul, mai scumpe pentru toată lumea

Nici sectorul serviciilor nu a rămas neatins. În iulie 2025, tarifele au crescut în medie cu peste 7% față de anul anterior. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la transportul CFR, cu aproape 17%, dar și la serviciile de igienă și cosmetică, unde prețurile au urcat cu peste 14%. Pentru cei care depind zilnic de aceste servicii, impactul financiar este considerabil.

În plus, mărfurile nealimentare au urcat cu 8%, ceea ce înseamnă că electronicele, electrocasnicele și produsele de uz casnic sunt mai greu accesibile. Creșterile bruște de prețuri riscă să încetinească și mai mult consumul intern, într-o perioadă în care economia are nevoie de stabilitate.

Pe scurt, inflația de aproape 8% din iulie 2025 este doar vârful vizibil al icebergului. Odată cu noile taxe și accize, românii trebuie să se pregătească pentru luni și mai dificile, în care scumpirile ar putea depăși ritmul actual și săpă tot mai adânc în buzunarele populației.

Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo
Recomandări
Test de perspicacitate. Greşeala din imagine poate fi observată de 2% dintre cei care încearcă. Ai 8 secunde la dispoziţie
Test de perspicacitate. Greşeala din imagine poate fi observată de 2% dintre cei care încearcă. Ai 8 secunde la dispoziţie
Evenimentele care animă Bucureștiul în weekendul 22–24 august 2025
Evenimentele care animă Bucureștiul în weekendul 22–24 august 2025
Cum rezolvi problema semnalului la telefon, în Albania? Românii păţiţi dau sfaturi turiştilor şi pentru internet: „Te rupe dacă vorbeşti”
Cum rezolvi problema semnalului la telefon, în Albania? Românii păţiţi dau sfaturi turiştilor şi pentru internet: „Te rupe dacă vorbeşti”
Criptomonedele, mai ușor de pierdut ca niciodată. Cât de costisitoare sunt amenințările cibernetice și fraudele online în 2025
Criptomonedele, mai ușor de pierdut ca niciodată. Cât de costisitoare sunt amenințările cibernetice și fraudele online în 2025
Irina Loghin, decizie de înţeles la doar două luni de la moartea soţului. Îndrăgita interpretă de muzică populară vrea să revină pe scenă, unde va cânta
Irina Loghin, decizie de înţeles la doar două luni de la moartea soţului. Îndrăgita interpretă de muzică populară vrea să revină pe scenă, unde va cânta
Pașapoartele temporare românești vor avea cod QR semnat digital din toamnă. Ce înseamnă asta
Pașapoartele temporare românești vor avea cod QR semnat digital din toamnă. Ce înseamnă asta
Xbox lansează ROG Xbox Ally și Ally X: o nouă eră pentru gamingul portabil
Xbox lansează ROG Xbox Ally și Ally X: o nouă eră pentru gamingul portabil
Cum ar fi murit tânărul din Cluj-Napoca în Thassos? Soţia nu crede că bărbatul s-a înecat: „A durat un minut, apă mică”
Cum ar fi murit tânărul din Cluj-Napoca în Thassos? Soţia nu crede că bărbatul s-a înecat: „A durat un minut, apă mică”
Revista presei
Adevarul
Cum facem față noilor taxe și scumpirilor la energie? De la strategie națională la bugetul familiei
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Zodii pentru care greutăţile şi ghinionul se sfârşesc pe 22 august. În sfârşit au parte de lucruri frumoase
Playtech Știri
De câtă apă au nevoie vinetele în această perioadă? Se vor coace mai repede şi vor fi dulci
Playtech Știri
Horoscopul zilei, vineri, 22 august 2025. Cinci zodii au parte de echilibru în familie
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou