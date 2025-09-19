Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 15:30
de Ozana Mazilu

Alfa Romeo recheamă aproape 54.000 de mașini din cauza unor opriri bruște ale motorului. Cum apare defecțiunea și de ce este periculoasă

Care sunt modelele afectate

Marca italiană Alfa Romeo, parte a grupului Stellantis, se confruntă cu un nou scandal de siguranță după ce a recunoscut că anumite modele Giulia și Stelvio pot rămâne fără alimentare cu combustibil în timpul mersului. Problema, legată de o pompă de combustibil defectă, este responsabilă deja pentru cinci accidente și trei persoane rănite în Statele Unite și Canada.

Investigațiile interne arată că modulele de alimentare cu combustibil instalate pe aceste modele conțin piese sensibile la căldură. În condiții de temperatură ridicată, debitul de combustibil poate scădea brusc, lăsând motorul fără alimentare și provocând oprirea instantanee a vehiculului. Pericolul este evident: șoferii nu primesc niciun avertisment înainte de defectare, ceea ce face imposibilă luarea unor măsuri preventive.

Stellantis, compania-mamă a mărcii Alfa Romeo, a precizat că a descoperit problema în august 2025, după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) din SUA a deschis o investigație preliminară. Până la începutul lui septembrie, producătorul primise deja 437 de plângeri și rapoarte din teren care indicau opriri subite ale motorului, unele soldate cu accidente.

Gravitatea situației este amplificată de faptul că defectul nu se manifestă treptat. Șoferii pot circula fără nicio suspiciune, iar motorul se poate opri brusc în mers, indiferent de viteză. Aceasta crește riscul de coliziuni, mai ales pe autostradă sau în intersecții aglomerate, unde pierderea puterii de propulsie poate fi catastrofală.

Modelele vizate și amploarea rechemării

În total, 53.849 de vehicule vor fi chemate în service în Statele Unite și Canada. Dintre acestea, 24.382 sunt SUV-uri Stelvio fabricate între 12 aprilie 2017 și 26 iunie 2019. Restul de 29.467 sunt berline Giulia produse între 2 septembrie 2016 și 26 iunie 2019. Alfa Romeo a confirmat că, după această dată, a renunțat la piesele defecte, ceea ce înseamnă că modelele mai noi nu sunt afectate.

Notificările către proprietari vor începe pe 29 octombrie 2025. Totuși, producătorul nu are încă o soluție tehnică finalizată pentru înlocuirea sau repararea pompei de combustibil. Această incertitudine îi lasă pe clienți într-o situație dificilă, neștiind cât timp vor trebui să aștepte pentru a-și putea folosi mașina în siguranță.

Pentru moment, Stellantis le recomandă șoferilor să fie atenți la orice semn de oprire a motorului și să contacteze dealerul imediat dacă problema apare. Cu toate acestea, lipsa unui avertisment prealabil face dificilă prevenirea incidentelor.

Alte rechemări în paralel și impactul asupra reputației

Aceasta nu este singura acțiune de rechemare inițiată de Stellantis în această perioadă. Grupul a anunțat și o campanie separată pentru 1.761 de camionete Ram 1500, 2500 și 3500, fabricate în mai–iunie 2018. În acest caz, riscul vine de la un inflator al airbag-ului cortină care se poate rupe fără avertisment, aruncând fragmente în habitaclu. Spre deosebire de problema Alfa Romeo, pentru aceste vehicule există deja o soluție: dealerii vor înlocui airbagurile defecte, iar notificările către proprietari vor fi trimise începând cu 9 octombrie.

Pentru Alfa Romeo, noul scandal alimentează percepția unei mărci pasionale, dar vulnerabile la probleme de fiabilitate. Chiar dacă grupul Stellantis promite că lucrează la o rezolvare rapidă, rechemarea masivă și lipsa unei reparații imediate riscă să afecteze încrederea clienților, mai ales pe o piață nord-americană competitivă.

În așteptarea unei soluții oficiale, șoferii afectați sunt sfătuiți să verifice periodic anunțurile Alfa Romeo și să își programeze vizite la service de îndată ce reparațiile devin disponibile. Până atunci, riscul de oprire bruscă a motorului rămâne o amenințare reală pentru mii de vehicule aflate deja pe drumuri.

