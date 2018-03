De ce mașinile Alfa Romeo sunt cele mai frumoase din lume

Nu există topuri cu mașini elegante în care automobilele Alfa Romeo să nu fie prezente. De-a lungul istoriei și-a câștigat, pe merit, reputația de a fi printre cele mai frumoase mașini. Totuși, de unde acest renume?

Totul a început în urmă cu zeci de ani, atunci când industriașul american Henry Ford (1863-1947) și-a declarat în mod public pasiunea pentru mașinile italiene. “Când văd trecând o Alfa Romeo, îmi dau jos pălăria”, ar fi spus Henry Ford la un moment dat, declarație care a făcut să crească notorietatea despre frumusețea automobilelor italiene.

Istoria acestei mărci a început în 1910, la Milano. Înseamnă mai mult decât o mașină de zi cu zi, brandul ducând eleganța italiană la superlativ. Când vine vorba despre designeri, existo o adevărată școală în materie de desenatori. Printre cei mai renumiți designeri ce au creat modele Alfa Romeo se numără Battista Farina, unul dintre cei mai cunoscuți designeri la nivel mondial, Giorgetto Giugiaro (1938 – prezent) sau Lorenzo Ramaciotti (1948 – prezent).

Italianul Battista Farina (1893 – 1966) și-a pus amprenta pe multe modele prestigioase, cum ar fi Sport 2500, Duetto sau Alfa Romeo 1900.

Nu au existat topuri legate de frumusețea automobilelor produse în Europa în care să nu aibă măcar un reprezentant, fie că vorbim despre modele mia vechi sau despre modele mai noi. Printre modelele iconice pe care orice fan al brandului italian le visează și noaptea se numără Alfa Romeo 1952 Disco Volante, 1954 Alfa Romeo 2000 Sportiva, 1967 T33/2 Stradale Prototipo, 1935 Bimotore, 1968 T33/2 „Daytona”, Alfa Romeo Giulia sau Alfa Romeo V8 Montreal.

Nu mulți știu că este și o marcă foarte sportivă. Mașinile Alfa Romeo au triumfat de-a lungul istoriei în cursele de la Le Mans, Monza, Mille Miglia sau chiar pe circuitul de la Monaco. Nepotul lui Battista Farina, Emilio Giuseppe „Nino” Farina, a fost primul campion din Formula 1.

În 2003, italienii porneau o campanie extrem de îndrăzneață. Sub sloganul „Beauty is not enough”, ei voiau să se rebranduiască și să transmită că mașinile produse în Italia au și alte calități, în afară de cele vizuale. Deși și-au îmbunătățit motoarele, automobilele sunt încă apreciate la nivel mondial pentru felul în care arată.