Alex Delea, fostul Survivor, pe șleau despre fetele din Dominicană și relația cu ele: ”Nu mănânci, nu funcționează nici creierul, nici… creierul” VIDEO EXCLUSIV

Alex Delea, fostul câștigător al Survivor România, a reușit, de-a lungul timpului, să impresioneze o mulțime de domnișoare. Felul lui sincer de a fi, fizicul herculean, dar și nelipsitul zâmbet, i-au adus o mulțime de fane. Pentru PLAYTECH, el a vorbit și de domnișoarele care i-au ”populat” viața în ultimii ani, dar și despre motivele pentru care, de-a lungul a două sezoane, nu a reușit să își găsească jumătatea în Republica Dominicană. Chiar dacă, pe atunci, se vorbea chiar insistent despre cum se ”înțelege” cu frumoasa Elena Chiriac, colega lui de suferință.

Alex, iar ai crescut!

Iar am crescut… De ce, de ce toată lumea are impresia asta? Vă zic eu! Pentru că este primul an în care nu am mers la Survivor. E primul an când am avut timp de mine. De data asta, am timp de mine și pot să fac lucrurile așa cum trebuie.

Am văzut că ai o mașină nouă! Sau e în teste?

Nu ai văzut bine! Ce mașină? Urmează să îmi schimb mașina, dar nu am făcut-o încă. Era doar în probe. Cred că vorbești de una electrică care, sincer, m-a făcut să îmi placă mașinile electrice. Și nu măp grăbesc, am timp să o încarc…

Mai ales dacă o iei pe domnișoara pe care o ”convingeai” mai devreme…

Așa, nu mă grăbeam deloc. Nu mi-ai stricat nimic (râde despre posibila ”combinație, n. red.). Uirte, că vorbim de Constanța, chiar acum o să mă îndrept acolo…

Cu domnișoara aceea?

Nu, din păcate, solo. Am să merg singur. Păi, nu e…. ce să… Poate convingem de altcineva!

Dacă tot vorbim de convins… Era o perioadă în care tu și Elena Chiriac aveați o relație foarte apropiată. Dar nu vă mai văd împreună…

În continuare avem o relație foarte apropiată. Deocamdată cred că este în vacanță. Ne înțelegem foarte bine, dar atât! Fără… Suntem foarte ok unul cu altul, suntem foarte buni prieteni, pot spune că este persoana cu care am ținut cel mai strâns legătura după Survivor. Țin foarte mult la ea, și ea la mine! Sper.

Francezii spun că amiciția este o iubire fără ochi…

Foarte posibil, nu spun nu. Dar nu a fost niciodată, între noi, ceva mai mult decât o prietenie.

Ce trebuie să aibă o domnișoară ca să te impresioneze?

Și eu aș dori să aflu răspunsul. Sunt o persoană oarbă în iubire. Mă îndrăgostesc fără tipologir. Mă întrăgostesc ușor, dar nu repede. Mi s-a întâmplat, deja, de două ori, fără voia mea, și aș vrea ca a treia oară să fie cu noroc și din partea persoanei respective. În dragoste am avut ghinion. Am iubit de două ori, dar nu am fost iubit. Nu e nimic, la 28 de ani, viața e înainte, cu siguranță o să găsesc o persoană care să mă iubească cum iubesc și eu.

Du-te la Insula Iubirii, dacă tot nu ai avut noroc la Survivor…

Ispită? Nu prea e genul meu. Nu prea ispitesc eu. Adică, sunt o persoană foarte simplă. Niciodată să stau să cuceresc, totul trebuie să vină de la sine. Sunt un om foarte spontan, sunt un om foarte liber. Vorbesc din inimă, nu am o abordare anume. Am foarte mare încredere în mine, cred că dacă vorbesc cu cinebva pot să obțin ce vreau.

Te-ai mai duce la Survivor?

Da, m-aș duce oricând la Survivor, mi-a schimbat viața. Și îmi place foarte mult. Iubesc adrenalina, iubesc viața, iubesc sportul, iubesc să socializez. Mi se pare pachetul complet, sport și socializare.

Era ușor, mai ales că aveai niște colege foarte frumoase, la Survivor…

Sunt des întrebat… dar se ce întâmplă atunci când nu mănânci? Nu funcționează. Nici mintea, nici… mintea… Totul în viață funcționează mâncând. Nu mănânci, nu funcționează nici creierul, nici… creierul. Nici măcar nu îți stă gândul la așa ceva.