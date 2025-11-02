Alertă la Băile Felix: zeci de copii s-au îmbolnăvit la un turneu de fotbal. DSP a deschis o anchetă epidemiologică

O situație alarmantă a fost semnalată în stațiunea Băile Felix, unde zeci de copii participanți la un turneu național de fotbal s-au confruntat cu simptome digestive severe — vărsături, dureri abdominale și diaree. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bihor a declanșat o anchetă epidemiologică amplă, vizând două hoteluri unde au fost cazați micii sportivi.

Suspiciuni de toxiinfecție alimentară sau infecție virală

Incidentul a avut loc în timpul competiției Kids Tournament – Turism Felix Cup 2025, eveniment la care au participat sute de copii din mai multe județe ale țării. Primele semne de îmbolnăvire au apărut miercuri seara, când trei minori au fost transportați la UPU Oradea cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare.

„Doi dintre copii au fost diagnosticați cu suspiciune de toxiinfecție alimentară și au rămas sub supraveghere medicală timp de 24 de ore. Din fericire, starea lor este stabilă”, a declarat dr. Daniela Rahotă, directorul DSP Bihor.

Ancheta preliminară arată că cei mai mulți dintre copii erau cazați la hotelurile Mureș și Poienița, administrate de compania Turism Felix S.A.. Nouă copii au acuzat simptome digestive, iar trei au necesitat îngrijiri medicale. În ziua anterioară apariției simptomelor, aceștia ar fi consumat ciorbă țărănească și pulpe de pui cu cușcuș, însă legătura dintre alimente și boală nu a fost încă dovedită.

Inspectorii sanitari au recoltat probe biologice, alimentare și de apă, care sunt analizate atât în laboratorul DSP Bihor, cât și la Institutul Național Cantacuzino din București. În paralel, specialiștii DSVSA verifică proveniența și calitatea alimentelor servite copiilor.

„În acest moment nu putem confirma o cauză exactă. Luăm în considerare inclusiv o gastroenterită virală, provocată de norovirus, având în vedere debutul brusc al simptomelor și evoluția rapidă a bolii”, au transmis reprezentanții DSP.

Reacția oficială a companiei de turism

Într-un comunicat transmis presei, compania Turism Felix S.A. a confirmat că, în perioada 27–30 noiembrie, cele două hoteluri au găzduit peste 440 de participanți – copii, părinți și antrenori. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, mai mulți copii au acuzat probleme digestive, iar personalul medical al hotelurilor a acordat tratament simptomatic, sub supravegherea părinților.

„Trei copii au fost transportați la spital, iar alți aproximativ 20 au avut simptome ușoare. Nu există, până acum, un diagnostic confirmat, însă colaborăm deplin cu autoritățile pentru a stabili cauza exactă. Siguranța oaspeților noștri este prioritară”, a declarat Oana Ursulescu, CEO Turism Felix.

Compania a anunțat că a dispus verificări interne suplimentare și audit de igienă în toate unitățile sale, pentru a exclude orice risc sanitar.

Printre echipele afectate se numără formații din Mehedinți, Cluj, Arad și Timiș. Unii antrenori suspectează alimentele servite, în timp ce alții cer prudență până la finalizarea analizelor.

Alți tehnicieni cred că apa din piscinele termale ar putea fi sursa infectării, deși nu toți sportivii au intrat în bazine. „Unii copii au vomitat, dar s-au recuperat repede. DSP ne-a recoltat probe și așteptăm rezultatele. Nu acuzăm pe nimeni până nu avem dovezi”, a spus Cristian Coroian, antrenor la Universitatea Cluj.

Deocamdată, toți copiii se află în afara oricărui pericol, iar autoritățile continuă ancheta epidemiologică. Rezultatele de laborator urmează să stabilească dacă este vorba despre o toxiinfecție alimentară, o infecție virală sau o altă cauză.