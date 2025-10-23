Alertă în Băile Olănești: o țeavă de gaze s-a spart în timpul unor lucrări. 35 de persoane evacuate

Mai multe locuinţe din staţiunea Băile Olăneşti au fost evacuate de urgenţă, joi după-amiază, după ce o conductă de gaze s-a spart în urma unor lucrări la reţeaua de canalizare. Incidentul a avut loc pe strada Cheia, iar zona a fost imediat izolată pe o rază de aproape un kilometru.

O țeavă de gaze s-a spart în timpul unor lucrări

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea a emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populaţiei, iar accesul în perimetrul afectat a fost complet restricţionat.

„La faţa locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie rapidă, un echipaj CBRN şi un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenţie Râmnicu Vâlcea. Pentru siguranţa cetăţenilor, zona a fost balizată pe o rază de aproximativ 800 de metri, iar 35 de persoane au fost evacuate din locuinţele aflate în apropiere”, au transmis reprezentanţii ISU Vâlcea.

Echipele Distrigaz s-au deplasat la faţa locului şi au oprit alimentarea cu gaze pe strada Cheia, lucrând în prezent la remedierea avariei.

Autorităţile au recomandat populaţiei să evite zona până la finalizarea intervenţiei, avertizând asupra riscului ridicat de explozie din cauza scurgerilor de gaze. Situaţia este monitorizată permanent, iar circulaţia rutieră şi pietonală rămâne restricţionată până la eliminarea oricărui pericol.