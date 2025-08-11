Alertă alimentară în Italia, după ce două persoane au murit și 14 au ajuns la spital. Toxina bănuită că ar fi produs contaminarea

Italia se confruntă cu o dublă alertă alimentară după ce, în ultimele săptămâni, două focare distincte de botulism au pus pe jar autoritățile sanitare. În 2023, țara a înregistrat cel mai mare număr de cazuri din Europa — 36 confirmate — fiind urmată de Franța (15), România și Spania (14 fiecare) și Germania (16).

Focarul din Calabria: două decese și o amplă anchetă

Cel mai grav episod a avut loc în Diamante, provincia Cosenza, între 3 și 5 august. 18 persoane au consumat sandvișuri cu cârnați și frunze de nap cumpărate de la un vânzător ambulant. Doi dintre aceștia — Luigi di Sarno, 52 de ani, și Tamara D’Acunto, 45 de ani — și-au pierdut viața, iar alți 14 au fost internați la Spitalul Annunziata din Cosenza.

Șase pacienți se află la Terapie Intensivă, trei copii sunt internați în secția de pediatrie, iar ceilalți cinci primesc îngrijiri în alte secții. Autoritățile au distribuit urgent doze de antidot botulinic, singurul tratament eficient dacă este administrat în primele faze ale intoxicației.

Procuratura din Paola a deschis un dosar penal, inculpând nouă persoane — vânzătorul ambulant, trei responsabili ai companiilor producătoare și cinci medici — pentru infracțiuni ce variază de la omor din culpă la comercializarea de produse alimentare nocive. Food truck-ul implicat a fost sigilat, iar autopsiile și analizele sunt în desfășurare.

Sardinia: focar cauzat de o salsa industrială

Un al doilea focar a fost raportat în Sardinia, legat de o salsa industrială contaminată. Profesorul Carlo Alessandro Locatelli, directorul Centrului Antiveleni Maugeri din Pavia, a declarat că în Italia apar anual aproximativ 40 de cazuri de botulism, majoritatea asociate cu conserve preparate acasă.

„Nu există motiv de panică, dar prevenția este esențială. Toxina botulinică nu schimbă gustul alimentului și nu este vizibilă. Antidotul funcționează doar dacă este administrat înainte ca toxina să afecteze nervii”, a precizat el, potrivit euronews.it.

Datele Institutului Superior de Sănătate arată că între 2001 și 2020 au fost confirmate 452 de cazuri de botulism în Italia, cu o rată medie de mortalitate de 3,1%. În 91% dintre situații, sursa a fost alimentară, în special conservele casnice. Tradiția conservării alimentelor în gospodării, răspândită mai ales în sudul Italiei, este considerată un factor major al incidenței ridicate.

Ce este botulismul și cum se manifestă

Botulismul este o boală rară, dar extrem de gravă, provocată de toxina produsă de bacteria Clostridium botulinum — una dintre cele mai puternice substanțe toxice cunoscute. Simptomele pot apărea între 6 ore și 7 zile după ingerarea alimentului contaminat: vedere dublă, dilatarea pupilelor, căderea pleoapelor, dificultăți de vorbire și înghițire, uscăciunea gurii și constipație. În cazurile severe, toxina paralizează mușchii respiratori, necesitând ventilație mecanică.

Autoritățile recomandă sterilizarea atentă a borcanelor și ustensilelor folosite la conserve, respectarea procedurilor de conservare în siguranță și evitarea oferirii de miere sau conserve casnice copiilor sub un an. În caz de suspiciune, este vitală prezentarea imediată la spital.