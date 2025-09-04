Al doilea aeroport din România renunță la restricțiile pentru lichide în bagajul de mână. De când se aplică noua regulă

Călătorii care aleg aeroportul internațional din Sibiu vor avea parte de o noutate majoră la începutul toamnei acestui an. Începând cu luna septembrie, regulile legate de transportul lichidelor în bagajele de mână vor suferi o modificare esențială, măsură care vine în sprijinul pasagerilor și care aliniază aeroportul sibian la standardele impuse la nivel european.

Eliminarea limitei de 100 ml pentru lichide

Potrivit unui comunicat oficial, pasagerii care vor trece prin aeroportul din Sibiu nu vor mai fi nevoiți să respecte limita de 100 ml per recipient pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de cabină. Începând cu 5 septembrie 2025, aceștia vor putea lua cu ei recipiente individuale de până la 2 litri.

Reprezentanții aeroportului au precizat că această măsură a devenit posibilă datorită celor cinci echipamente EDSCB standard C3, complet funcționale, instalate pe toate fluxurile de pasageri. Aceste sisteme moderne de securitate permit verificarea mai rapidă și mai sigură a bagajelor, eliminând restricțiile impuse până acum.

O decizie apreciată la nivel local

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a salutat această schimbare și a subliniat impactul ei pozitiv asupra comunității și asupra pasagerilor care aleg să zboare din Sibiu.

„Odată cu ridicarea restricțiilor, pasagerii noștri se bucură din nou de avantajele ei. Este dovada că atunci când investim cu încredere și viziune, comunitatea are doar de câștigat, iar Aeroportul Sibiu rămâne conectat la cele mai înalte standarde europene”, a declarat Daniela Cîmpean.

Această poziționare confirmă direcția de dezvoltare a aeroportului, care își consolidează rolul de hub regional și demonstrează că investițiile în tehnologie și modernizare au efecte directe asupra experienței pasagerilor.

Când intră în vigoare noile reguli

Schimbarea anunțată de conducerea aeroportului internațional din Sibiu va intra oficial în vigoare la data de 5 septembrie 2025. De atunci, toți pasagerii care aleg să călătorească de pe acest aeroport vor beneficia de noile condiții privind transportul lichidelor în bagajele de mână.

Decizia plasează aeroportul sibian pe lista celor care au implementat măsuri moderne în conformitate cu standardele europene, alături de aeroportul din Cluj-Napoca. În plus, această modificare reprezintă un pas înainte pentru aviația din România, în contextul în care și alte aeroporturi din țară ar putea adopta pe viitor aceleași reguli.