Ajutor de înmormântare de la angajator, 2025. Acte necesare

Social
Ajutor de înmormântare de la angajator, 2025. Acte necesare
Indemnizatie de inmormantare acordata de angajator in anul 2025

În 2025, tot mai mulți salariați și angajatori se confruntă cu neclarități privind ajutorul de înmormântare, confundându-l adesea cu ajutorul de deces acordat de stat. Deși ambele au același scop – acoperirea cheltuielilor de înmormântare – ele provin din surse diferite și sunt reglementate separat prin legislația muncii și cea a asigurărilor sociale.

Ce diferență există între ajutorul de deces și ajutorul de înmormântare

Ajutorul de deces este suma de bani acordată de stat prin Casa Națională de Pensii Publice, atunci când moare un asigurat, pensionar sau un membru de familie al acestuia.

În anul 2025, valoarea acestui ajutor este de 8.620 de lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar, respectiv 4.310 lei pentru decesul unui membru de familie.

Informațiile vehiculate recent în presă privind o creștere majoră a acestor sume sunt false, întrucât Legea bugetului pentru 2025, care stabilește cuantumul ajutoarelor, a fost deja adoptată și nu prevede modificări suplimentare.

Ajutorul de în­mormântare, în schimb, este oferit de angajator, din fonduri proprii. Pentru ca suma să fie deductibilă fiscal, acordarea sa trebuie prevăzută în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern al companiei.

În lipsa unei asemenea prevederi, sprijinul financiar acordat va fi considerat venit salarial obișnuit, deci va fi impozitat integral și supus tuturor contribuțiilor sociale.

Cum se acordă ajutorul de înmormântare de la angajator

Acest tip de ajutor poate fi oferit atât pentru salariatul decedat, cât și pentru membrii familiei sale – părinți, copii, soț/soție. Legea nu impune un plafon maxim, astfel încât angajatorul stabilește valoarea în funcție de posibilitățile companiei. Totuși, cheltuiala este deductibilă în limita a 5% din valoarea totală a cheltuielilor salariale anuale, potrivit art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

De asemenea, ajutorul de înmormântare este neimpozabil în sensul impozitului pe salarii și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale, atâta timp cât este reglementat corect în documentele interne. Astfel, salariații și familiile lor pot beneficia de un sprijin real în momentele dificile, fără costuri fiscale suplimentare pentru firmă.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea ajutorului

Pentru a solicita ajutorul de deces sau de înmormântare, persoana îndreptățită trebuie să depună următoarele documente:

  • cerere tip pentru acordarea ajutorului;
  • certificatul de deces (original și copie);
  • actul de identitate al solicitantului (original și copie);
  • acte de stare civilă care atestă calitatea de soț/soție, părinte sau copil;
  • dovada cheltuielilor efectuate cu înmormântarea (chitanțe, facturi, bonuri);
  • adeverință privind calitatea de asigurat, dacă este cazul;
  • acte medicale pentru membrii de familie inapți de muncă (după caz);
  • procură specială, dacă cererea este depusă printr-un reprezentant;
  • extras de cont pentru virarea sumei.

Ajutorul de deces se achită în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea documentelor, de către casa teritorială de pensii sau instituția competentă, în funcție de statutul persoanei decedate.

Atât ajutorul de deces, cât și ajutorul de înmormântare pot fi cumulate, întrucât provin din surse diferite – unul de la stat, celălalt de la angajator.

Astfel, persoana îndreptățită poate beneficia de ambele forme de sprijin, în condițiile prevăzute de lege, pentru a acoperi mai ușor costurile generate de pierderea unei persoane dragi.

