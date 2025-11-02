Ajutor de încălzire 2025–2026. Cât timp vor primi românii bani pentru căldură

Românii cu venituri mici vor beneficia și în sezonul rece 2025–2026 de sprijin financiar de la stat pentru acoperirea costurilor cu încălzirea locuinței. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că ajutoarele se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar cererile pot fi deja depuse de către cei eligibili.

De ce sunt necesare ajutoarele de încălzire

Guvernul a prelungit acest program social în contextul în care costurile la energie, gaze naturale și lemne de foc s-au menținut ridicate în ultimii ani, punând presiune pe gospodăriile cu venituri mici.

Potrivit Ministerului Muncii, măsura face parte din pachetul național de protecție socială, iar scopul ei este să evite situațiile în care familiile vulnerabile nu își mai pot plăti facturile la iarnă sau riscă să rămână fără căldură.

În sezonul anterior, peste 450.000 de gospodării au beneficiat de ajutor de încălzire, iar în 2025 autoritățile estimează că numărul cererilor va crește odată cu extinderea plafonului de venit.

Cine are dreptul la ajutorul de încălzire

Ajutorul acoperă total sau parțial costurile cu încălzirea locuinței, în funcție de tipul de combustibil folosit – gaze naturale, energie electrică, lemne, peleți sau combustibili lichizi. În plus, suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului, pentru plata altor forme de energie utilizate în gospodărie (iluminat, gătit, electrocasnice esențiale).

Conform ANPIS, pot beneficia familiile și persoanele singure care nu dețin bunuri de valoare (case suplimentare, terenuri mari, mașini scumpe) și care au venituri sub plafonul legal:

până la 1.386 lei net/lună/persoană pentru familii;

până la 2.053 lei net/lună pentru persoanele singure.

Cum se depune cererea și când vin banii

Cererile se depun la primăria localității de domiciliu, împreună cu o declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute. Formularele pot fi obținute direct de la sediul primăriei, descărcate de pe site-ul instituției, sau de pe platformele agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.

Ajutoarele se acordă pe baza unei dispoziții emise de primar, iar plățile vor fi făcute de ANPIS prin agențiile teritoriale. Conform calendarului anunțat, banii vor ajunge la beneficiari din decembrie 2025, urmând să fie virați lunar, până la sfârșitul lunii martie 2026.

Ce s-a schimbat față de anii trecuți

Pentru iarna 2025–2026, plafonul de venit pentru acordarea ajutorului a fost ajustat ușor în funcție de inflație, iar autoritățile au anunțat intenția de a digitaliza complet procesul de depunere a cererilor până în 2026.

Astfel, o parte dintre beneficiari vor putea trimite documentele online, fără a mai merge la ghișeu.

De asemenea, se are în vedere ca, din 2026, ajutorul de încălzire să fie comasat cu alte tipuri de sprijin (suplimentul pentru energie sau cardul social de energie), pentru a simplifica procedurile administrative și a reduce erorile.

Măsură vitală pentru sezonul rece

Într-o perioadă în care prețurile la utilități continuă să rămână ridicate, ajutoarele de încălzire reprezintă o plasă de siguranță pentru sute de mii de români. Specialiștii atrag atenția că, în lipsa acestor fonduri, multe gospodării ar fi nevoite să reducă drastic consumul de energie, cu riscuri pentru sănătate și siguranță.