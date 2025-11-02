Ultima ora
Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
02 nov. 2025 | 16:29
de Ana Ionescu

Ajutor de încălzire 2025–2026. Cât timp vor primi românii bani pentru căldură

ACTUALITATE
Ajutor de încălzire 2025–2026. Cât timp vor primi românii bani pentru căldură
Cât timp vor primi românii bani pentru căldură FOTO: Arhiva

Românii cu venituri mici vor beneficia și în sezonul rece 2025–2026 de sprijin financiar de la stat pentru acoperirea costurilor cu încălzirea locuinței. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că ajutoarele se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar cererile pot fi deja depuse de către cei eligibili.

De ce sunt necesare ajutoarele de încălzire

Guvernul a prelungit acest program social în contextul în care costurile la energie, gaze naturale și lemne de foc s-au menținut ridicate în ultimii ani, punând presiune pe gospodăriile cu venituri mici.
Potrivit Ministerului Muncii, măsura face parte din pachetul național de protecție socială, iar scopul ei este să evite situațiile în care familiile vulnerabile nu își mai pot plăti facturile la iarnă sau riscă să rămână fără căldură.

În sezonul anterior, peste 450.000 de gospodării au beneficiat de ajutor de încălzire, iar în 2025 autoritățile estimează că numărul cererilor va crește odată cu extinderea plafonului de venit.

Vezi și:
Cine primeşte ajutor de încălzire. Sume în funcţie de sistemul utilizat în locuinţă

Cine are dreptul la ajutorul de încălzire

Ajutorul acoperă total sau parțial costurile cu încălzirea locuinței, în funcție de tipul de combustibil folosit – gaze naturale, energie electrică, lemne, peleți sau combustibili lichizi. În plus, suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului, pentru plata altor forme de energie utilizate în gospodărie (iluminat, gătit, electrocasnice esențiale).

Conform ANPIS, pot beneficia familiile și persoanele singure care nu dețin bunuri de valoare (case suplimentare, terenuri mari, mașini scumpe) și care au venituri sub plafonul legal:

  • până la 1.386 lei net/lună/persoană pentru familii;
  • până la 2.053 lei net/lună pentru persoanele singure.

Cum se depune cererea și când vin banii

Cererile se depun la primăria localității de domiciliu, împreună cu o declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute. Formularele pot fi obținute direct de la sediul primăriei, descărcate de pe site-ul instituției, sau de pe platformele agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.

Ajutoarele se acordă pe baza unei dispoziții emise de primar, iar plățile vor fi făcute de ANPIS prin agențiile teritoriale. Conform calendarului anunțat, banii vor ajunge la beneficiari din decembrie 2025, urmând să fie virați lunar, până la sfârșitul lunii martie 2026.

Ce s-a schimbat față de anii trecuți

Pentru iarna 2025–2026, plafonul de venit pentru acordarea ajutorului a fost ajustat ușor în funcție de inflație, iar autoritățile au anunțat intenția de a digitaliza complet procesul de depunere a cererilor până în 2026.
Astfel, o parte dintre beneficiari vor putea trimite documentele online, fără a mai merge la ghișeu.

De asemenea, se are în vedere ca, din 2026, ajutorul de încălzire să fie comasat cu alte tipuri de sprijin (suplimentul pentru energie sau cardul social de energie), pentru a simplifica procedurile administrative și a reduce erorile.

Măsură vitală pentru sezonul rece

Într-o perioadă în care prețurile la utilități continuă să rămână ridicate, ajutoarele de încălzire reprezintă o plasă de siguranță pentru sute de mii de români. Specialiștii atrag atenția că, în lipsa acestor fonduri, multe gospodării ar fi nevoite să reducă drastic consumul de energie, cu riscuri pentru sănătate și siguranță.

Vin din nou ninsorile în România. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii în toată țara. De când scad temperaturile
Recomandări
Urmează un val de concedieri. Guvernul reduce numărul de permise de muncă pentru străini, în favoarea românilor care riscă să rămână fără loc de muncă
Urmează un val de concedieri. Guvernul reduce numărul de permise de muncă pentru străini, în favoarea românilor care riscă să rămână fără loc de muncă
Se modifică modul de repartizare al costurilor pentru încălzirea la bloc. Care va fi noua formulă de calcul pentru fiecare apartament
Se modifică modul de repartizare al costurilor pentru încălzirea la bloc. Care va fi noua formulă de calcul pentru fiecare apartament
Cele mai bune 50 de hoteluri din lume: Europa strălucește, dar Asia domină. Surprize în vârful clasamentului
Cele mai bune 50 de hoteluri din lume: Europa strălucește, dar Asia domină. Surprize în vârful clasamentului
Ce fac germanii pentru a preveni mucegaiul și aerul închis din casă în timpul iernii. Trucul „lüften”, lăudat de specialiști
Ce fac germanii pentru a preveni mucegaiul și aerul închis din casă în timpul iernii. Trucul „lüften”, lăudat de specialiști
Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală
Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală
Când poți pierde indemnizația pentru creșterea copilului. Situațiile în care plata se suspendă imediat
Când poți pierde indemnizația pentru creșterea copilului. Situațiile în care plata se suspendă imediat
O nouă stațiune turistică în România: zona care promite să devină următoarea perlă a turismului românesc
O nouă stațiune turistică în România: zona care promite să devină următoarea perlă a turismului românesc
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Revista presei
Adevarul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru România
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Playtech Știri
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Playtech Știri
Mesajele disperate ale Ștefaniei Szabo, făcute publice de fostul preot Daniel Balaș: „Mă simt confuză, pierdută”. Acuzații adresa fostului soț al doctoriței
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...