Ai voie să tai florile vecinului care cresc în curtea ta? Ce spune legea în România

Situațiile în care tufe, flori sau crengi ale copacilor vecinilor „invadează” curtea ta apar frecvent și pot crea tensiuni. Soluția, din punct de vedere juridic, se regăsește în Codul civil. Acesta reglementează exact drepturile și responsabilitățile locuitorilor de la curte.

Ce spune Codul civil despre plantele care trec hotarul

Noul Cod civil prevede expres că proprietarul terenului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparținând vecinului are dreptul de a le tăia. Totodată, legea prevede reguli privind distanțele minime la plantare și posibilitatea ca, în cazul nerespectării acelor distanțe, proprietarul afectat să ceară scoaterea sau tăierea vegetației, pe cheltuiala celui care le-a plantat. De asemenea, fructele căzute în mod natural pe terenul tău rămân, de regulă, ale tale.

Tradus în practică, asta înseamnă că, dacă o tufă sau crengile unui arbore cresc peste gard și îți ocupă spațiul (cad frunze, umbresc, sau perturba activitatea în curtea ta), ai dreptul să tai acele ramuri care trec dincolo de linia de hotar, ferindu-te însă de a intra pe proprietatea vecinului fără acord. Tăierea trebuie să vizeze doar partea care îți invadează terenul — nu ai dreptul să intri în curtea vecinului și să scapi de toată planta sau să o distrugi fără consimțământ.

Florile care cresc în curtea ta, dar au rădăcina la vecin

Dacă florile sau tufa producătoare au rădăcina pe terenul vecin, dar părțile aeriene ajung peste hotar, poți să îndepărtezi doar partea care se află pe proprietatea ta. Nu este permis — din start — să smulgi întreaga plantă de pe terenul vecin. Dacă vrei eliminarea definitivă, este indicat să discuți cu vecinul sau, în ultimă fază, să soliciți instanței să dispună măsuri (mai ales când sunt în joc nerespectări ale distanțelor la plantare).

Ce reguli trebuie respectate când tai crengile

Nu intra pe terenul vecin fără accept — dacă tăierea necesită acces peste gard, cere acordul sau apelează la o notificare. Fără accept, intrarea poate fi considerată încălcare a proprietății.

Taie doar ce pătrunde peste hotar. Excesul poate fi considerat abatere sau abuz de drept. Legea sancționează abuzul de drept.

Păstrează materialul tăiat (crengi, lemn, fructe căzute) — legislația recunoaște dreptul proprietarului terenului pe care cad fructele de a le păstra. În practică, este bine să păstrezi materialul separat și să anunți vecinul.

Ce poți face dacă vecinul refuză să ia măsuri

Dacă plantațiile vecinului încalcă regulile de distanță sau îi provoacă pagube (umbră excesivă, rădăcini care afectează fundația, etc.), ai dreptul să ceri în instanță fie înlăturarea/taierea la înălțimea corespunzătoare, fie scoaterea plantațiilor — costurile pot reveni celui vinovat dacă instanța constată nerespectarea normelor. Înainte de a ajunge în fața judecătorului, recomandabil e să încerci dialogul și o notificare scrisă.