Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 15:50
de Iulia Kelt

Ai fi putut să vezi un nou film Star Wars, dar Disney a spus „nu": Legătura cu actorul Adam Driver
Un film Star Wars putea să fie, dar nu mai e / Foto: Disney/Lucasfilm

Disney a refuzat proiectul „The Hunt for Ben Solo”, o propunere de film Star Wars venită de la actorul Adam Driver și regizorul Steven Soderbergh, deși scenariul era semnat de Scott Z. Burns și primit cu entuziasm de Lucasfilm.

Conducerea Disney, reprezentată de Bob Iger și Alan Bergman, a respins însă ideea, considerând improbabilă supraviețuirea personajului Ben Solo după evenimentele din „The Rise of Skywalker”.

Adam Driver și visul unui film dedicat lui Ben Solo

Potrivit unui interviu recent acordat Associated Press, Adam Driver, interpretul lui Kylo Ren din trilogia sequel, a declarat că a fost mereu interesat să revină în universul Star Wars.

„Cu un regizor bun și o poveste solidă, m-aș întoarce imediat. Am iubit acel personaj”, a spus actorul.

În 2021, Driver a început să lucreze la o nouă poveste centrată pe Ben Solo, colaborând cu regizorul Steven Soderbergh („Logan Lucky”) și scenaristul Scott Z. Burns.

Proiectul, intitulat The Hunt for Ben Solo, ar fi urmat să continue linia narativă a fiului lui Han Solo, explorând latura sa de după conflictul interior din ultimele filme.

Actorul a declarat că scenariul era „unul dintre cele mai interesante” la care a participat vreodată și că Lucasfilm a primit pozitiv propunerea.

Chiar și așa, proiectul s-a oprit la nivel executiv: Bob Iger și Alan Bergman nu au fost convinși că povestea putea justifica revenirea personajului, considerat decedat la finalul seriei.

O viziune „inspirată de personaj”, inspirată de „The Empire Strikes Back”

Steven Soderbergh a confirmat ulterior, într-un comentariu ironic pentru AP, că „a fost o plăcere să realizez filmul în capul meu”, exprimându-și regretul că fanii nu vor avea ocazia să-l vadă.

Adam Driver a explicat că intenția echipei era de a crea un film mai sobru, cu buget controlat, axat pe personaje și nu pe efecte vizuale spectaculoase, o abordare pe care o considera mai apropiată de spiritul original al trilogiei clasice.

„Ne-am dorit să fim economi în privința costurilor, dar să păstrăm esența acelor filme, o producție făcută cu grijă, centrată pe oameni și emoțiile lor”, a spus Driver, care a citat The Empire Strikes Back ca reper artistic.

El a adăugat că îl respectă profund pe Soderbergh, pe care îl descrie drept „un regizor care nu face compromisuri și trăiește după propriul cod etic”.

Chiar dacă Disney a refuzat această direcție, universul Star Wars va continua pe marele ecran. The Mandalorian and Grogu este programat pentru lansare în 2026, urmat de filmul Starfighter regizat de Shawn Levy.

Totuși, ideea unei reveniri a lui Ben Solo rămâne una dintre cele mai discutate și regretate oportunități pierdute din galaxia creată de George Lucas.

