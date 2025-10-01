Agresorul livratorului din Bangladesh, despre motivul atacului din luna august. „Nu pot respira același aer cu subumanii ăștia”

Incidentul rasist din București a atras atenția asupra fenomenului discriminării pe criterii etnice. Tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh a susținut că are ”sânge pur” și că nu poate respira același aer cu ”subumanii ăștia”. Tribunalul a decis menținerea arestului său preventiv, invocând motivele josnice ale atacului și pericolul social.

Detalii despre atacul din data de 26 august

Incidentul a avut loc pe 26 august, în jurul orei 22:30. Cosmin Tudoran l-a lovit cu pumnul pe livratorul din Bangladesh, care aștepta la trecerea de pietoni, și i-a spus să plece înapoi în țara lui, numindu-l ”invadator”.

Agresiunea a fost surprinsă de un polițist aflat în timpul liber, iar tânărul a fost reținut imediat și arestat pentru 30 de zile. Judecătorul Tribunalului București a subliniat că atacul a avut la bază ”motive josnice” și că lăsarea agresorului în libertate ar submina ”însăşi baza democrației” și ar genera un sentiment de insecuritate socială pentru persoanele aparținând aceleiași categorii sociale cu victima.

În motivare se arată că atacatorul a declarat că nu poate să respire același aer cu ”subumanii ăștia” și că a avut mereu ”sânge pur”, relatează Antena 3 CNN.

Tânărul a cerut clemență, explicând că a fost manipulat de materialele găsite pe internet

În anchetă, s-a descoperit că tânărul a distribuit un colaj video în care apăreau simboluri ale Mișcării Legionare și imagini cu Adolf Hitler lângă steaguri cu svastica nazistă.

Ca urmare, procurorul a extins urmărirea penală pentru ”utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe”. Cosmin Tudoran a susținut că a fost manipulat de ”conținutul online terță-parte” și a cerut clemență, motivând că dorește să urmeze cursuri și să se angajeze. Judecătorul a respins cererea, considerând că ”interesul general al societății” trebuie să primeze asupra interesului particular al inculpatului.

Tribunalul a invocat și internările anterioare ale atacatorului la spitalul de psihiatrie pentru comportament violent, dar a considerat că acestea nu justifică o măsură mai blândă.

Ce a precizat judecătorul despre caz

Judecătorul a subliniat că fenomenul discriminării rasiale este în creștere și trebuie supravegheat de autorități, deoarece ”subminează coeziunea socială” și este ”complet incompatibil cu valorile statului de drept”.

Decizia de menținere a arestului are scopul de a demonstra fermitatea autorităților și de a consolida încrederea publică că astfel de acte nu rămân nepedepsite.

Tribunalul a concluzionat că lăsarea în libertate a lui Tudoran ar genera un sentiment de insecuritate socială pentru persoane din aceeași categorie socială cu victima și ar transmite impresia că organele statului nu acționează împotriva faptelor periculoase.