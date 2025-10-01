Ultima ora
Un american, uimit de ce a găsit în România. Sfaturi pentru turişti străini: „Doar în Elveţia mai găseşti asta. E o ţară scumpă pentru Europa de Est”
01 oct. 2025 | 16:47
de Badea Violeta

Agresorul livratorului din Bangladesh, despre motivul atacului din luna august. „Nu pot respira același aer cu subumanii ăștia”

ACTUALITATE
Agresorul livratorului din Bangladesh, despre motivul atacului din luna august.
Ce spune agresorul livratorului din Bangladesh despre atacul din luna august

Incidentul rasist din București a atras atenția asupra fenomenului discriminării pe criterii etnice. Tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh a susținut că are ”sânge pur” și că nu poate respira același aer cu ”subumanii ăștia”. Tribunalul a decis menținerea arestului său preventiv, invocând motivele josnice ale atacului și pericolul social.

Detalii despre atacul din data de 26 august

Incidentul a avut loc pe 26 august, în jurul orei 22:30. Cosmin Tudoran l-a lovit cu pumnul pe livratorul din Bangladesh, care aștepta la trecerea de pietoni, și i-a spus să plece înapoi în țara lui, numindu-l ”invadator”.

Agresiunea a fost surprinsă de un polițist aflat în timpul liber, iar tânărul a fost reținut imediat și arestat pentru 30 de zile. Judecătorul Tribunalului București a subliniat că atacul a avut la bază ”motive josnice” și că lăsarea agresorului în libertate ar submina ”însăşi baza democrației” și ar genera un sentiment de insecuritate socială pentru persoanele aparținând aceleiași categorii sociale cu victima.

Vezi și:
Ce spune mama tânărului care a lovit un livrator străin în București despre gestul fiului: „Ei, dar ce i-a făcut?”. Cum s-a apărat agresorul în fața anchetatorilor
Cine este tânărul care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh. Are 20 de ani și posta cruci în flăcări pe platformele de social media

În motivare se arată că atacatorul a declarat că nu poate să respire același aer cu ”subumanii ăștia” și că a avut mereu ”sânge pur”, relatează Antena 3 CNN.

Tânărul a cerut clemență, explicând că a fost manipulat de materialele găsite pe internet

În anchetă, s-a descoperit că tânărul a distribuit un colaj video în care apăreau simboluri ale Mișcării Legionare și imagini cu Adolf Hitler lângă steaguri cu svastica nazistă.

Ca urmare, procurorul a extins urmărirea penală pentru ”utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe”. Cosmin Tudoran a susținut că a fost manipulat de ”conținutul online terță-parte” și a cerut clemență, motivând că dorește să urmeze cursuri și să se angajeze. Judecătorul a respins cererea, considerând că ”interesul general al societății” trebuie să primeze asupra interesului particular al inculpatului.

Tribunalul a invocat și internările anterioare ale atacatorului la spitalul de psihiatrie pentru comportament violent, dar a considerat că acestea nu justifică o măsură mai blândă.

Ce a precizat judecătorul despre caz

Judecătorul a subliniat că fenomenul discriminării rasiale este în creștere și trebuie supravegheat de autorități, deoarece ”subminează coeziunea socială” și este ”complet incompatibil cu valorile statului de drept”.

Decizia de menținere a arestului are scopul de a demonstra fermitatea autorităților și de a consolida încrederea publică că astfel de acte nu rămân nepedepsite.

Tribunalul a concluzionat că lăsarea în libertate a lui Tudoran ar genera un sentiment de insecuritate socială pentru persoane din aceeași categorie socială cu victima și ar transmite impresia că organele statului nu acționează împotriva faptelor periculoase.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Ovule funcționale obținute din celule de piele: un pas uriaș pentru tratarea infertilității, conform cercetătorilor
Ovule funcționale obținute din celule de piele: un pas uriaș pentru tratarea infertilității, conform cercetătorilor
Insula europeană unde este vara şi în octombrie. Temperaturile nu scad sub 28 de grade în această perioadă
Insula europeană unde este vara şi în octombrie. Temperaturile nu scad sub 28 de grade în această perioadă
Ce poți face cu un PC depășit pe care, în mod normal, l-ai arunca? Idei ingenioase care îți arată că „nimic nu se pierde, totul se transformă”
Ce poți face cu un PC depășit pe care, în mod normal, l-ai arunca? Idei ingenioase care îți arată că „nimic nu se pierde, totul se transformă”
Anunţul ambasadei SUA despre serviciile de vize şi paşapoarte în contextul lipsei de fonduri. „În măsura posibilităţilor”
Anunţul ambasadei SUA despre serviciile de vize şi paşapoarte în contextul lipsei de fonduri. „În măsura posibilităţilor”
Construcţiile pentru care nu mai ai nevoie de autorizaţie. Legea a fost aprobată
Construcţiile pentru care nu mai ai nevoie de autorizaţie. Legea a fost aprobată
Un festival de New Media Art aduce trei zile de artă, tehnologie și experiențe pentru toate vârstele, în București
Un festival de New Media Art aduce trei zile de artă, tehnologie și experiențe pentru toate vârstele, în București
De ce a renunțat Apple la mufa Lightning și a trecut la USB-C pe iPhone
De ce a renunțat Apple la mufa Lightning și a trecut la USB-C pe iPhone
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Playtech Știri
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...