Afacerea românilor cu “aurul negru” cules din pădurile noastre aduce sute de mii de euro. Produsul este dorit de întreaga lume

În mijlocul crizei financiare din 2008, când majoritatea oamenilor căutau soluții pentru a-și păstra locurile de muncă, Mihai Constantinescu a făcut un pas curajos. După ani buni petrecuți în domeniul resurselor umane, acesta a decis să își urmeze un vis neașteptat: vânătoarea de trufe, supranumite și „aurul negru” al pădurilor. Această alegere avea să îi schimbe complet viața și să pună bazele unei afaceri internaționale de succes.

Împreună cu un prieten din liceu, Constantinescu a investit doar 500 de euro pentru achiziționarea a doi câini specializați – un brac german și un labrador. Aceștia aveau să devină aliații săi de nădejde în căutarea trufelor. Așa a luat naștere Luna’s Premium Truffles, un brand care astăzi trimite delicatesele românești în aproape întreaga Uniune Europeană, dar și peste ocean, în piețe exigente precum SUA și Japonia.

„Povestea Luna’s Premium Truffles a început în urmă cu 17 ani, pe vremea când activam de mai mulţi ani în domeniul resurselor umane şi simţeam nevoia unei schimbări. Am citit despre trufe şi m-a fascinat această lume misterioasă, în care se împletesc pădurea, animalele, ciupercile şi un anumit grad de libertate pe care îl oferă această activitate. Am studiat, am întrebat, am greşit, am învăţat. A fost şi continuă să fie un proces organic“, povestește fondatorul.