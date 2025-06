Adrian Enache, ajuns la 59 de ani, face mărturisiri uimitoare de ziua lui: ”M-a marcat moartea lui”

Adrian Enache este unul dintre soliștii care e departe de a-și arăta vârsta. Și, ajuns la 59 de ani, a vorbit, în exclusivitate pentru PLAYTECH, despre ce își dorește el, cu adevărat de la viață. Cu umor, în stilul său characteristic, a vorbit despre relația pe care o are cu nepoțica sa, fiica Dianei Enache, micuța Maria Ilinca. Și, spun el, este mândru din care afară că nu e văzut ca bunic, ci ca și coleg de joacă. Nu a ocolit nici subiecte delicate, explicând cum i s-a schimbat viziunea asupra vieții în momentul în care a aflat că Steve Jobs a încetat din viață.

Voiam să vă felicit, să vă spun ”La Mulți ani!”…

Mulțumesc frumos. M-au sunat de ieri (11 iunie, n. red.), credeau că e ziua mea. Dar doar pentru că am avut concert la Sala Dalles. Anul trecut am prins chiar de ziua mea, așa că lumea a crezut că și anul ăsta fac la fel. Dar orice urare este bine-venită.

Ce planuri aveți de ziua dumneavoastră?

Ziua mea este în fiecare zi, că așa mi-o fac, așa știu să trăiesc. Și în fiecare zi e ziua mea. Probabil că, după petrecerea de după concertul de la Sala Dalles, mă relaxez toată ziua de azi. După concert am avut în foaier tot felul de bunătățuri… Mă joc cu nepoțica…

Cum e să fiți bunic?

”Bunicuțul rock&roll și-a intrat demult în rol” (râde, n. red.). Eu sunt colegul ei de joacă. Îmi zice Adi. Nu zice bunicul. Ne jucăm, ea cântă când se uită la televizor și apar eu cu mama ei. Cântă, dansează, zici că nu știe ce e aia bunic când e cu mine.

Pai și vă jucați cu ea așa? Ce zice CNP-ul?

CNP-ul… Am o mândrie mare să îl arăt, nu mă crede nimeni, zice că e făcătură. Dar le explic că eu sunt născut în 1966, dar nu mă crede nimeni. Îmi zice că sunt nebun, că trișez.

Dacă ar fi să vă puneți o dorință, care ar fi?

Radule, îți spun eu că am colindat toată lumea asta și mi-am cunoscut și idolii. Am jucat fotbal cu Hagi, am cântat cu Tom Jones, am avut tot ce mi-am dorit. Dar cea mai de preț bogăție… Când mă uitam la Steve Jobs, creatorul Apple, care avea toți banii din lume și nu a avut sănătate și a murit. Cu toți banii din lume! M-a marcat moartea lui. Am zis atunci că deși ai tot ce vrei nu ai cum să te bucuri de lucruri dacă ai o boală din-aia. Deci, cea mai de preț dorință, cea mai mare avere, este sănătatea. Banii nu folosesc la nimic dacă nu te poți bucura de ei. Și nu o poți face dacă ai dureri, dacă nu te poți ridica din pat.

Și dacă ar fi vorba de un cadou, o surpriză, ce v-ați dori?

Un zbor de Lună (râde, n. red.). Dar să fie un zbor pe Lună gratuit, oferit de vreo companie din asta care se ocupă cu zboruri spațiale. Și dacă aș putea lua pe Lună pe cineva, ar fi copiii și nepoțica. I-aș lua cu mine pe Diana, David și pe Maria Ilinca.