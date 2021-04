Detaliul mai puțin știut din viața lui Steve Jobs: unde se „ascundea” când își închidea telefonul și nu putea fi găsit

Cu siguranță că Steve Jobs va rămâne pentru totdeauna un reper în evoluția tehnologică globală a acestui secol, însă puțini oameni cunosc ce se întâmpla în interiorul companiei căreia Jobs i-a pus bazele, dar și detalii despre cum era Jobs, de fapt, în viața de zi cu zi.

Recent, angajații Apple au început să vorbească și să ofere detalii despre cum mergeau lucrurile în companie, pe vremea când Steve Jobs era șeful lor. În cartea intitulată „Breathe. Choose: Become the CEO of Your Well-Being”, fostul asistent executiv al lui Jobs, Naz Beheshti, dărâmă toate miturile despre Steve Jobs.

Steve Jobs era considerat o persoană obsedată de muncă și care își dedica existența companiei, neglijându-se, însă se pare că acesta punea mare preț și pe relaxare, pe pauză pentru minte și suflet, pe momentele de deconectare de la tot și scufundare în propriile gânduri.

Naz Beheshti susține că regretatul Steve Jobs își închidea uneori telefonul și niciun angajat nu mai putea lua legătura cu el. Acesta era semnalul pe care toți îl cunoșteau: că Jobs se detașează de răspunderea de CEO și se scufundă în gândurile lui.

În acele momente, Steve Jobs putea fi găsit într-un singur loc

Mai, exact, în biroul lui Jony Ive, fostul șef de design al Apple, unde ar fi visat la viitor, jucându-se cu machete și prototipuri la care Jobs se referea adesea că fiind „jucăriile” sale.

„Am descoperit rapid cum arăta timpul de joacă pentru Steve Jobs și că a fost una dintre cheile succesului său ca mare inovator”, scrie autorul cărții. „Oricând cineva îl căuta pe Steve sau nu putea fi contactat la telefon, exista doar un singur loc în care aproape că se găsea fără îndoială: în biroul lui Jony Ive, fostul designer șef al Apple”, mai spune acesta.

Un alt mit care circulă este acela că Jobs ar fi fost un șef de temut, care era obsedat de muncă și necruțător cu angajații săi, de la care avea cele mai înalte așteptări. Ei bine, autorul cărții ne conturează un alt portret al regretatului inventator. El spune că acest mit a fost exagerat în spațiul public.

De asemenea, se pare că Steve Jobs aloca timp pentru întreținerea fizică, făcea plimbări și găsea o plăcere în a sta de vorba mult timp cu oamenii, fiind comunicativ, ceea ce demontează un alt mit despre Jobs, care era privit de unii oameni ca fiind o persoană introvertită și nu foarte comunicativă cu cei din jur.

Cofondatorul Apple mânca sănătos și medita zilnic

Mulți oameni consideră că starea de sănătate a inventatorului s-a deteriorat din cauza suprasolicitării la locul de muncă și a fost pusă pe seama faptului că își neglija sănătatea. Ei bine, Naz Beheshti susține că Jobs nu doar că mânca foarte sănătos, dar își făcea timp zilnic să mediteze.

De asemenea, Beheshti susține că Jobs ținea și post pe anumite perioade de timp și își concentra alimentația pe o dietă vegetariană strictă, care pune accentul pe consumul de fructe, precum și pe unele nuci, semințe și cereale. Potrivit autorului cărții, Jobs a fost un adevărat exemplu despre cum să ai grijă de ține însuți, dar și de bunăstarea ta.