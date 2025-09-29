Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat lansarea aplicației mobile RoCEIReader, un instrument care citește adresa de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate (CEI) direct din cipul documentului. Anunțul a fost făcut luni, 29 septembrie 2025, iar aplicația vine ca răspuns la discuțiile publice privind lipsa adresei tipărite pe noile acte.

MAI subliniază că aplicația poate fi folosită atât de cetățeni, cât și de autorități publice sau instituții private pentru a verifica rapid, digital și sigur adresa de domiciliu. Obiectivul declarat: eliminarea birocrației și reducerea timpilor de procesare în situațiile în care este necesară dovada domiciliului.

Ce anunță ministerul și unde găsești aplicația

Potrivit MAI, RoCEIReader este disponibilă gratuit în Google Play, urmând să apară „în curând” și în App Store pentru utilizatorii de iPhone. Lansarea etapizată permite accesul imediat pentru o parte semnificativă a publicului, cu promisiunea extinderii rapide și pe iOS.

Instituția afirmă că aplicația este un „instrument digital modern și sigur”, capabil să citească rapid datele din CEI, inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip. În practică, asta înseamnă că situațiile în care era solicitat un extras sau o adeverință pentru a confirma adresa ar trebui să se simplifice, odată cu adoptarea aplicației de către instituțiile care cer această verificare.

Cum funcționează și cine o poate utiliza

În esență, RoCEIReader afișează în aplicație adresa asociată CEI-ului, astfel încât deținătorul își poate demonstra domiciliul atunci când i se cere, fără documente suplimentare. MAI precizează că aplicația poate fi folosită și de entități publice sau private (bănci, furnizori de servicii, instituții), pentru o verificare rapidă și sigură a adresei.

MAI mai transmite că aplicația respectă standarde ridicate de securitate cibernetică, cu accent pe protecția datelor personale. Această mențiune este importantă în contextul trecerii la verificări digitale, când încrederea în canalul de citire și în păstrarea confidențialității devine esențială.

Ce se schimbă pentru cetățeni și instituții

Pentru cetățeni, avantajul principal este accesul facil la dovada domiciliului: atunci când au nevoie să demonstreze adresa, o pot vizualiza cu ușurință și o pot prezenta entităților care solicită această confirmare. Astfel, se reduc deplasările și se simplifică procedurile pentru o gamă largă de situații administrative sau comerciale.

Pentru instituțiile care verifică adrese, integrarea utilizării aplicației promite timp de procesare mai scurt, eliminând din circuit copiile pe hârtie și verificările redundante. În măsura în care actorii publici și privați adoptă rapid soluția, se poate crea un flux standardizat de verificare a domiciliului, cu mai puține pauze și mai puține reveniri la ghișeu.

Ce trebuie să faci acum

Dacă deții o Carte Electronică de Identitate, poți descărca RoCEIReader din Google Play (urmând ca varianta pentru iPhone să fie disponibilă în App Store „în curând”). Odată instalată, aplicația îți va permite vizualizarea datelor din CEI, inclusiv adresa de domiciliu, în format digital.

Pentru situațiile în care ți se cere dovada adresei, verifică dacă instituția sau compania acceptă folosirea aplicației pentru confirmare. MAI precizează că RoCEIReader este destinată să înlocuiască proceduri birocratice și să accelereze verificările, cu condiția ca părțile implicate să o adopte în fluxurile lor curente.