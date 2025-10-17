Ultima ora
Adolescenții iau cu asalt muzeul unde este expusă „Ofelia” din clipul cântăreței Taylor Swift

Imagine din muzeul Hessisches Landesmuseum din Wiesbaden, Germania, cu celebra pictură „Ofelia”, ilustrată în videoclipul lui Taylor Swift. (Foto: X)

Hessisches Landesmuseum din Wiesbaden, Germania, a fost luat cu asalt de fani — în special adolescenți — dornici să vadă tabloul „Ofelia”, asociat cu noul album al lui Taylor Swift, „The Life of a Showgirl”, și cu videoclipul piesei „The Fate of Ophelia”. Lucrarea, realizată în 1900 de Friedrich Heiser, a devenit brusc o atracție majoră după ce în clip, vizionat de peste 65 de milioane de ori pe YouTube, imaginea prinde „viață”, cu artista în prim-plan.

De la ecran la sală de expoziție

Muzeul spune că a înregistrat un aflux semnificativ de vizitatori încă din weekendul trecut, când aproximativ 500 de persoane au venit special pentru „Ofelia”. „Ne bucurăm sincer de această atenție — e foarte distractiv”, a declarat purtătoarea de cuvânt Susanne Hirschmann pentru Associated Press, menționând ulterior la BBC Radio 4 („Today”) că și interesul presei a surprins instituția.

Interesul a pornit organic: deși muzeul nu a reușit să ia legătura cu echipa lui Taylor Swift, fanii au identificat rapid tabloul lui Heiser din colecția de la Wiesbaden și au răspândit informația pe rețelele sociale. Postările care explicau unde se găsește lucrarea au strâns mii de aprecieri, mult peste cele circa o sută pe care le obțin de regulă anunțurile muzeului, notează The Guardian.

Pelerinaj POP și ghidaj dedicat

Printre vizitatori s-au numărat o familie venită din Hamburg (aprox. cinci ore cu mașina) și americani de la o bază militară din apropiere, a detaliat Hirschmann. Muzeul a profitat de valul de interes și a lansat o invitație la tururi ghidate speciale pentru fanii artistei. În sălile de expoziție, multe tinere și adolescente au pozat în fața tabloului — o scenă romantică în care buzele Ofeliei, descrise ca „boboci de trandafir ușor întredeschiși”, apar deasupra corpului inert înconjurat de nuferi.

Pictura Ofelia

Detaliu din tabloul „Ofelia” (c. 1900) de Friedrich Heyser, aflat în expunere la Museum Wiesbaden. (Foto: Profimedia)

Contextul artistic al „Ofeliei”

Personajul Ofelia este preluat din „Hamlet” de William Shakespeare: o tânără nobiliară care își pierde mințile și se îneacă, temă ce a fascinat pictorii sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX. Rezonanța contemporană a subiectului, dublată de impactul cultural al lui Taylor Swift, a creat un pod între istoria artei și fandomul pop, aducând în muzeu public nou — exact ceea ce instituția își dorește, spune Hirschmann: „o ocazie excelentă de a aduce oameni care nu ne cunosc încă și de a vorbi despre artă”.

Fără o campanie oficială, „Ofelia” lui Heiser a devenit, peste noapte, piesa-vedetă a muzeului: un exemplu despre cum un videoclip viral poate reaprinde interesul pentru patrimoniul vizual și poate transforma o vizită la muzeu într-un eveniment pentru o nouă generație de vizitatori.

