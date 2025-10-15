Taylor Swift revine pe Disney+ în decembrie cu două premiere: Docuseria „End of an Era” și concertul „The Final Show”

Taylor Swift aduce pe Disney+ două noi proiecte exclusive dedicate turneului său „The Eras Tour”, inclusiv o docuserie în șase episoade și un concert integral filmat în Vancouver.

Disney+ va găzdui începând cu 12 decembrie 2025 un eveniment de streaming dedicat uneia dintre cele mai de succes artiste din lume.

Taylor Swift, câștigătoare a 14 premii GRAMMY, revine pe platformă cu două producții originale ce documentează dimensiunea istorică a turneului său mondial The Eras Tour.

Primul dintre aceste proiecte, intitulat „Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era”, este o docuserie în șase episoade care oferă publicului acces exclusiv în culisele turneului.

Seria explorează procesul de creație, logistica spectacolelor și impactul cultural pe care The Eras Tour l-a avut la nivel global. Primele două episoade vor fi disponibile din 12 decembrie, urmând ca restul să fie lansate progresiv, câte două pe săptămână.

O privire intimă asupra fenomenului „Eras Tour”, a lui Taylor Swift

„End of an Era” promite o perspectivă personală asupra vieții lui Taylor Swift în perioada unuia dintre cele mai ample turnee din istoria muzicii moderne.

Proiectul include interviuri cu apropiați ai artistei, printre care Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran și Florence Welch, și materiale de arhivă care nu au fost prezentate publicului până acum.

Realizată de Don Argott și Sheena M. Joyce, producția este semnată de compania Object & Animal, cunoscută pentru documentare muzicale de înaltă calitate.

Seria urmărește nu doar performanțele de pe scenă, ci și efortul echipei din spatele unui spectacol de proporții record, care a redefinit modul în care un turneu poate influența cultura pop.

Concertul final, filmat în Vancouver

În aceeași zi cu debutul docuseriei, Disney+ va lansa și „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”, un concert filmat în Vancouver, Canada, în timpul ultimei reprezentații a turneului.

Producția regizată de Glenn Weiss și realizată de Taylor Swift Productions în colaborare cu Silent House Productions include integral setul adăugat după lansarea albumului The Tortured Poets Department în 2024.

Concertul marchează încheierea unui capitol major din cariera cântăreței, prezentând publicului versiunea completă a spectacolului care a doborât recorduri de încasări și audiență pe toate continentele.

Prin aceste două producții, Taylor Swift oferă fanilor o perspectivă completă asupra turneului care a devenit un fenomen cultural global, combinând emoția scenei cu povestea din culise.

Din 12 decembrie, The Eras Tour se transformă într-un eveniment cinematografic exclusiv pe Disney+.