Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
21 oct. 2025 | 17:08
de Daoud Andra

Adolescenta de 17 ani rănită în urma exploziei din Rahova, operată la coloană. Riscă să rămână în scaun cu rotile. Ultimele detalii despre starea victimelor

FOTO: Profimedia Images

La câteva zile de la tragedia din cartierul Rahova, în care o explozie puternică a distrus un bloc de locuințe și a curmat viețile a trei oameni, medicii vin cu primele vești despre starea victimelor. Potrivit unui comunicat transmis marți de Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, toți pacienții internați acolo sunt în afara oricărui pericol și ar putea fi externați la finalul acestei săptămâni. În schimb, adolescenta de 17 ani urmează să fie supusă unei intervenții dificile.

Adolescenta de 17 ani, supusă unei intervenții dificile

„Toţi pacienţii sunt bine, se vor externa la sfârşitul săptămânii”, se arată în informarea oficială transmisă de unitatea medicală, citată de Agerpres. În total, 20 de persoane au fost rănite în explozia din 17 octombrie, iar 15 dintre acestea au avut nevoie de spitalizare în diverse unități medicale din Capitală – printre care Spitalul Floreasca, Spitalul Bagdasar-Arseni și Spitalul Grigore Alexandrescu.

Cea mai grav rănită este o adolescentă de 17 ani, care a căzut de la etajul 7 până la etajul 5, în momentul deflagrației. Tânăra a suferit o fractură gravă de coloană și se află în plină intervenție chirurgicală la Spitalul Grigore Alexandrescu. Potrivit surselor medicale, operația este una complexă, iar medicii depun eforturi pentru a evita o paralizie permanentă.

Administratorul blocului din Rahova, noi detalii foarte importante: “Cu o zi înainte de explozie s-a luat curentul. Un vecin a venit și a zis ca e fum. Când am coborât la subsol nu se putea intra”
SRI avertizează asupra unor teorii ale conspirației și asupra unor campanii de dezinformare în mediul online după explozia din Rahova

„Tânăra este în stare gravă, dar stabilă. Există riscul ca ea să rămână imobilizată în scaun cu rotile”, a declarat administratora blocului, vizibil afectată de starea victimei. Între timp, rudele celor trei persoane decedate urmează să se prezinte la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru identificare și formalitățile necesare.

Primele ipoteze despre cauza exploziei

Investigația privind cauzele exploziei continuă în ritm alert. Marți, au fost audiate noi persoane, printre care locatari ai blocului afectat, dar și reprezentanți ai companiei de gaze și ai firmei private cu care administratora blocului ar fi avut un contract de întreținere.

Potrivit surselor apropiate anchetei, criminaliștii și specialiștii ISCTR au reușit să pătrundă în subsolul imobilului și să identifice un posibil punct de plecare al tragediei. Primele concluzii arată că un cablu electric neizolat corespunzător ar fi produs microfisuri în conducta de gaze, iar o scânteie ar fi declanșat deflagrația.

Etajele 5, 6 și 7 sunt cele mai afectate de suflul exploziei, iar pericolul prăbușirii structurii este încă ridicat. O macara specială a fost solicitată pentru a permite echipelor de anchetă să analizeze în siguranță zonele superioare ale clădirii.

Locatarii din Rahova trăiesc încă sub semnul fricii. Mulți dintre ei nu au voie să se întoarcă în apartamente, din cauza riscului de prăbușire. Alții își caută locuințe temporare, sprijiniți de autorități și de rude. Ancheta este în curs, iar familiile victimelor așteaptă un răspuns la întrebarea privind cauzele exacte ale exploziei.

