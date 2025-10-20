Administratorul blocului din Rahova, în lacrimi. Femeia descrie pas cu pas ce s-a întâmplat înainte de explozie: „S-a baricadat în mașină și n-a mai vrut să stea de vorbă cu noi”

Tragedia din cartierul bucureștean Rahova, unde o explozie a distrus un bloc de locuințe și a curmat viețile a trei persoane, lasă în urmă nu doar durere, ci și multe întrebări fără răspuns. Locatarii povestesc că mirosul de gaz se simțea cu ore întregi înainte de deflagrație, iar disperarea de a primi ajutor s-a lovit de birocrație și nepăsare.

Ce s-a întâmplat înaintea exploziei

Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, administratoarea clădirii, Paraschiva Popa, a vorbit cu ochii în lacrimi despre orele tensionate dinaintea exploziei și despre neputința autorităților chemate să intervină.

„Un miros puternic, nu puteai să stai acolo. Deci nu puteai să stai de miros”, își amintește femeia. „Între timp, el a rămas în subsol și eu am fost chemată că a venit băiatul de la Distrigaz, cu un detector de gaze. A intrat în bloc și piuia când a intrat în subsol. Nici nu a intrat, n-a putut să intre în subsol. Nu, nu, nu, vă opresc gazul și am zis, dom’le, nu trebuie să mă oprești dumneata gazul pentru că eu gazul l-am oprit”, a povestit Paraschiva Popa, care credea că a izolat deja conducta principală.

Potrivit relatărilor locatarilor, tehnicianul trimis de la Distrigaz ar fi susținut inițial că ar fi vorba despre alt tip de gaz.

„El a declarat că e miros de monoxid de carbon. Deci miros de monoxid de carbon, asta a declarat în primă instanță când a pus aparatul. Aparatul piuia foarte tare”, a spus Mihai Marin, unul dintre vecinii prezenți.

Administratora povestește că, deși în zonă erau vanele de siguranță și a încercat să le închidă, mirosul puternic nu dispărea.

„De unde am oprit noi vanele. Vana deasupra ușii unde avem ghena și vana de lângă geamul la ghenă. Atât, eu de altceva nu știam. Între timp, o vecină de la apartamentul 95 a sunat la pompieri la 112.”

„Dădeau din umeri”

Întrebat dacă specialistul Distrigaz mai era acolo când s-au cerut alte verificări, un alt locatar a răspuns clar:

„Nu, s-a baricadat în mașină și n-a mai vrut să stea de vorbă cu noi: sunați la ANRE să vină să vă facă verificare.”

Femeia susține că tehnicianul i-a lăsat un proces-verbal și i-a cerut să semneze, însă ea a refuzat. „Mi-a spus să semnez și eu am zis nu semnez așa ceva și mi l-a pus pe avizier. Că el a închis gazul, că a zis posibile scurgeri de gaz”, a relatat Paraschiva Popa. În document, bărbatul ar fi scris că există „posibile pierderi de gaz la apartamentul 70”, deși nu verificase efectiv nicio instalație.

„Dădeau din umeri, doamnă, nu putem să facem nimic, vă oprim gazul. Foarte bine, opriți gazul. Asta a fost tot cu ei”, a mai spus administratora.

După plecarea echipei, mirosul de gaz a continuat să se simtă ore întregi.

„Din ziua de când au plecat ei, de la ora 7 dimineața, din data de 16 a 10-a până dimineața, data de 17, era un miros puternic de nu puteai să stai acolo”, spune femeia printre lacrimi.

Acum, în urma exploziei devastatoare, locatarii cer răspunsuri și trag un semnal de alarmă: birocrația și lipsa de reacție pot ucide. O tragedie care, spun ei, putea fi evitată.