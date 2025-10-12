Acuzații grave la adresa Poliției Giurgiu, după moartea tânărului de 17 ani. Un deputat cere ministrului Predoiu să trimită Corpul de Control

Un nou scandal zguduie Poliția din Giurgiu, după tragedia în care un tânăr de doar 17 ani și-a pierdut viața, fiind lovit mortal de o mașină de poliție aflată, potrivit primelor informații, în misiune. Deputatul Andrei Alexandru a reacționat dur la adresa Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, acuzând lipsa de transparență și posibile încercări de mușamalizare a cazului.

Întrebări fără răspuns și suspiciuni grave

Într-o postare publică, parlamentarul a transmis un mesaj vehement, în care cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, trimiterea de urgență a Corpului de Control al MAI la Giurgiu, pentru a clarifica circumstanțele morții adolescentului.

„Giurgiu este lovit de o nouă tragedie: un tânăr de doar 17 ani a murit, lovit de o mașină de Poliție. Este al doilea accident mortal petrecut în mai puțin de o săptămână la Giurgiu în care sunt implicați polițiști”, a scris deputatul Andrei Alexandru pe Facebook, amintind și de un alt incident recent, în care o femeie a fost ucisă pe trecerea de pietoni de un alt polițist.

Deputatul atrage atenția asupra mai multor neconcordanțe în declarațiile oficiale. Potrivit acestuia, informația potrivit căreia autospeciala Poliției se afla „în misiune” cu semnalele luminoase și acustice pornite ar fi fost transmisă presei fără dovezi clare.

„La momentul producerii accidentului, în fața motocicletei conduse de victimă se afla un alt autoturism, condus de prietenul tânărului, care nu a văzut și nu a auzit semnalele acustice și luminoase. La ora 3 dimineața nu este trafic, nici zgomot. Dacă sirenele ar fi fost pornite, ele s-ar fi auzit cu siguranță”, a scris parlamentarul.

Andrei Alexandru ridică și problema unei informații apărute în presă conform căreia victima ar fi consumat alcool, fără ca autopsia să fi fost finalizată. „De unde a apărut acest detaliu și care este interesul în a-l vehicula, dacă nu există probe medicale?”, întreabă deputatul.

Critici dure la adresa IPJ Giurgiu

În același mesaj, parlamentarul acuză că IPJ Giurgiu are „multe lucruri ascunse sub preș” și că acest caz ar putea fi doar vârful aisbergului. „Nu este primul incident în care sunt implicați polițiști. Problemele sunt vechi, iar transparența aproape inexistentă”, susține el.

Deputatul mai amintește că victima circula pe un bulevard cu prioritate, iar autospeciala poliției a ieșit de pe o stradă laterală, fără să se asigure corespunzător. „Chiar dacă ar fi avut semnalele luminoase pornite, legea obligă conducătorul să se asigure la intersecții fără vizibilitate”, subliniază Alexandru.

În finalul postării, parlamentarul lansează un apel direct către ministrul Cătălin Predoiu: „În calitate de giurgiuvean, părinte și deputat de Giurgiu, îi solicit ministrului de Interne trimiterea de urgență a Corpului de Control la IPJ Giurgiu, pentru a afla adevărul despre cum este posibil ca cei care ar trebui să ne apere să devină groparii giurgiuvenilor”, a conchis deputatul.