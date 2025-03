Acuzaţii grave, după un accident cumplit cu români, în Serbia. O fetiţă de 8 ani care luase premiul I la un concurs a murit, ambulanţele române nu au fost lăsate să treacă graniţa

Un accident devastator a avut loc în noaptea trecută, în Serbia, la aproximativ 10 kilometri de granița cu România. Autoritățile române au încercat să intervină, având în vedere că victimele erau cetățeni români, însă echipajele de salvare au fost oprite de vameșii sârbi, care nu le-au permis să treacă.

Accidentul a implicat trei autoturisme – două din România și unul din Serbia – și s-a soldat cu trei victime. Printre cei care au pierit se numără un cetățean sârb, un român de 30 de ani și fiica acestuia, în vârstă de doar 8 ani. Familiile din Craiova se întorceau de la un concurs de dans sportiv, unde fetița câștigase locul 1.

Imediat după aflarea veștii tragice, SAJ Mehedinți a mobilizat două echipaje pentru a ajunge la locul accidentului. Însă, din păcate, salvatorii au fost blocați la graniță. Vameșii din Serbia le-au solicitat pașapoartele și, din cauza faptului că medicii și asistentele nu le aveau la ei, nu le-au permis să continue călătoria. După ce au explicat gravitatea situației, echipajele românești au fost, în cele din urmă, lăsate să treacă.

Întârzierea de câteva dezi de minute a făcut diferența între viață și moarte, acuză martorii. În timp ce salvatorii se aflau în drum spre accident, au ascultat apelurile disperate ale mamei fetiței, care implora ajutor. Medicii români au declarat ulterior că, dacă nu ar fi fost opriți la vamă, ar fi existat o șansă reală de a salva viața micuței.

„Din păcate, până am ajuns noi, echipajul de la Ambulanța Kladovo a declarat decesul fetiței de 8 ani și al tatălui ei, din România. Celelalte victime erau în stare de șoc. Le-am acordat asistență medicală, dar nu a fost nevoie de transport la spital, pentru că nu prezentau leziuni care să le pună viața în pericol. Situația a fost dramatică. A fost un apel pe 112, făcut de mama fetiței, direct către dispeceratul din România. Ne-am deplasat cu două ambulanțe: una de tip C1 – C2 și cealaltă, B2.

Am trecut foarte repede de vama din România. Le-am explicat unde mergem. La vama din Serbia, cele două ambulanțe nu au fost lăsate să treacă. Mi s-a cerut pașaportul. Nu l-am avut. Le-am spus că le dau CNP-ul, dar nu au vrut să ne lase. Au oprit ambulanțele în vamă. În vama de la sârbi, am ajuns la 03.00, am plecat la 03.28 și, la locul accidentului, am ajuns la 03.35. Am ajuns prea târziu! Aceste 28 de minute puteau face diferența. Când am ajuns, fetița era pe carosabil (fusese declarat decesul).

Mama fetiței era în stare de șoc și îmi tot spunea: ‘Salvați-mi fetița!’. Dacă nu întârziam, în vamă, poate era o șansă. Dacă pe mine nu m-au lăsat să trec vama poate am înțeles, pentru că nu aveam actele la mine; dar cei din vama din Serbia nu i-au lăsat nici pe ceilalți colegi ai mei, din cealaltă ambulanță. Există un protocol de colaborare în astfel de situații, între România și Serbia. Se pare că, în această situație, nu a fost respectat protocolul”, a declarat medicul Cornelia Bernardi, potrivit Observator.