23 sept. 2025 | 13:25
de Badea Violeta

Actul pe care orice român care a lucrat în Germania trebuie să îl aducă în România pentru pensie. Aşa se iau anii în calcul
Documentul esential pentru romanii care au lucrat in Germania si vor pensie in Romania

Tot mai mulți români care au muncit în Germania se întreabă ce acte trebuie să aducă în țară pentru ca anii lucrați acolo să fie luați în calcul la stabilirea pensiei din România. Un internaut a cerut lămuriri pe pagina ”Români pentru românii din Germania”, iar membrii grupului i-au răspuns cu detalii importante despre documentele esențiale și procedurile de urmat.

Actul fără de care nu poți obține pensia după anii lucrați în Germania

Un român stabilit în Germania a cerut ajutor pe pagina ”Români pentru românii din Germania”, interesat să afle ce documente trebuie să aducă în România pentru ca anii lucrați în străinătate să fie recunoscuți la pensie.

Întrebarea sa a stârnit rapid un val de comentarii din partea celor care au trecut deja prin acest proces sau s-au documentat despre procedură.

”Bună grup, spuneți-mi vă rog lunile lucrate aici cum se procedează să le duc în România, ce act și de unde fac rost ca să conteze la vârsta pensionării. Mulțumesc”, a scris acesta.

Documentul-cheie pentru vechimea în muncă

Un alt membru al grupului a explicat că documentul-cheie pentru recunoașterea anilor lucrați în Germania poate fi solicitat direct de la Deutsche Rentenversicherung (DRV).

Acesta reprezintă dovada oficială a perioadelor lucrate și a contribuțiilor plătite în sistemul german, fiind esențial pentru ca autoritățile române să adauge vechimea acumulată peste hotare la dosarul de pensie. Fără acest act, procesul ar putea fi îngreunat.

”De la Deutsche Rentenversicherung (DRV) puteți solicita. Versicherungsverlauf se numește. Cel mai bine mergeți la ghișeu și solicitați. Dacă aveți noroc, vi se dă pe loc adeverința”, a explicat acesta.

Cum se corelează pensiile între state

O altă persoană din grup a explicat că românii care au lucrat legal în Germania pot alege să nu aducă imediat documentele în România, ci să le declare direct la momentul pensionării.

În acest fel, instituțiile din țările UE verifică automat între ele perioadele de muncă, pe baza numărului de asigurat social, iar anii de contribuție se adaugă la dosarul de pensie din România.

De asemenea, există și formularele europene PDU 1 și PDU 2, care certifică perioadele de asigurare și sunt utile mai ales în cazul schimbării statutului de muncă sau al solicitării șomajului.

”Puteți și să nu duceți deocamdată nimic în România. Când veți ieși la pensie, spuneți în ce țări ați lucrat și verifică instituțiile între ele.

E de ajuns să aveți numărul de asigurat social și se rezolvă cu anii de vechime din toate țările în care ați lucrat legal”, a adăugat aceasta.

Altcineva a punctat detalii suplimentare: ”PDU 1 la plecare dacă e fără șomaj și PDU 2 dacă aveți dreptul la șomaj”.

