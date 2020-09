Ministrul Culturii, moment rușinos cu actrița Rodica Mandache. Gafa lui e colosală, toată sala a râs de el VIDEO

Ministrul Culturii a fost protagonistul unui moment rușinos, în fața unui public numeros. Ce gafă uriașă a făcut politicianul, în fața actriței Rodica Mandache. Sala a izbucnit în râs, iar artista l-a pus la punct imediat pe politician. Întregul moment a fost filmat.

Moment rușinos, pe scena Galei Premiilor UNITER. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost ales să înmâneze „Premiul pentru întreaga activitate” actriței Rodicha Mandache. Doar că discursul pe care l-a pregătit pentru prezentarea marii actrițe nu a fost tocmai potrivit.

Actrița nu a lăsat gafa să treacă netaxată și, în momentul în care a urcat pe scenă, a spus ce avea pe suflet. Sala a izbuncnit în râs, după ce Rodica Mandache i-a dat replica.

„Domnule ministru, când mai prezentaţi o doamnă, o femeie nu mai spuneţi de atâtea ori că… aţi fost din copilărie… şi că … dinainte de a vă naşte …eu sunt bună şi drăguţă, dar s-ar putea să…

Pentru că am un singur minut la dispoziţie, n-am cum să mulţumesc tuturor zecilor, sutelor… dinainte de a vă naşte dumneavoastră, n-am cum să le mulţumesc tuturor… nu vreau să închei până nu mulţumesc tuturor actorilor tineri cu care am lucrat în ultimii ani şi am ajuns să fiu singura cu tinereţi succesive şi ei toţi tineri… pentru felul în care m-au primit, pentru felul în care îmi zâmbesc, se bucură că suntem împreună şi asta m-a făcut s-o iau de la capăt şi… dumneavoastră, acum când o să mă dau jos de pe scenă, o să credeţi că eu merg. Dar eu nu merg, zbor! Din cauza lor! Vă mulţumesc”, a spus actrița, pe scena Galei UNITER.