Actul care nu mai trebuie prezentat la graniţă de către însoţitorii minorilor. Noua regulă face trecerea mai simplă

Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 16:20
de Badea Violeta

Actualitate
Documentul pe care insotitorii minorilor nu trebuie sa-l mai prezinte la frontiera. Sursa foto: Profimedia

Începând cu această perioadă, persoanele care însoțesc minori în vacanță nu mai trebuie să prezinte cazierul judiciar la graniță. Poliția de frontieră va verifica electronic dacă însoțitorul are infracțiuni care îl fac incompatibil cu statutul de însoțitor al unui copil. Modificarea vine pentru a simplifica procedurile și a reduce birocrația la punctele de trecere a frontierei.

Eliminarea obligativității prezentării cazierului

Până acum, bunicii, unchii, prietenii sau alte persoane care însoțeau copii în străinătate erau nevoiți să prezinte cazierul judiciar în format fizic.

Noua regulă elimină această cerință, astfel că însoțitorii pot trece mai rapid frontiera fără a mai aduce documentul cu ei, relatează digi24.ro.

Polițistul de frontieră va avea acces direct la baza de date pentru a verifica dacă persoana care însoțește minorul are infracțiuni care îi interzic să părăsească țara cu un copil.

Ce tip de infracțiuni sunt vizate

Verificarea se aplică doar în cazul infracțiunilor grave, precum omorul, traficul de persoane sau traficul de droguri. În situația în care însoțitorul a fost reabilitat pentru aceste fapte, verificarea nu se mai aplică, iar persoana poate însoți minorul fără restricții.

Această măsură vine să protejeze copiii, asigurându-se că numai persoane cu un comportament compatibil cu siguranța lor au acces la ei în deplasările în străinătate.

Alte documente rămân valabile

Autoritățile atrag atenția că toate celelalte documente necesare, cum ar fi declarațiile notariale privind acordul părinților, rămân obligatorii. Modificarea a fost gândită pentru a încuraja digitalizarea serviciilor și pentru a reduce timpul petrecut de părinți sau însoțitori la punctele de control.

Astfel, călătoriile cu copii devin mai simple și mai sigure, fără a compromite protecția legală a minorilor. Această schimbare legislativă este parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare și simplificare a serviciilor publice, menită să reducă sarcina birocratică pentru cetățeni și să facă procedurile administrative mai eficiente, păstrând în același timp siguranța copiilor.

