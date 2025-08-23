Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 07:39
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Actualizările BIOS nu mai sunt opționale, „ca pe vremea ta”: de ce trebuie să le faci regulat
Actualizările BIOS nu mai sunt opționale / Foto: Appuals

Actualizările BIOS au fost mult timp considerate riscante și opționale, însă realitatea modernă le transformă într-un element esențial pentru performanța, compatibilitatea și securitatea oricărui calculator sau laptop.

Deși mulți utilizatori au fost sfătuiți să evite actualizările BIOS decât în caz de probleme, ignorarea lor poate duce la incompatibilități hardware, pierderi de performanță sau chiar vulnerabilități grave de securitate, scrie HowToGeek.

Performanță și compatibilitate îmbunătățite prin BIOS

Un BIOS actualizat poate fi decisiv pentru funcționarea corectă a componentelor moderne. De exemplu, procesoarele AMD X3D, precum Ryzen 5 5500X3D, lansate mult după seria principală Ryzen 5000, necesită o actualizare BIOS pentru a fi recunoscute de plăcile de bază AM4 mai vechi.

Chiar și pe plăci compatibile mai noi, BIOS-ul trebuie adesea actualizat pentru ca CPU-ul să funcționeze corect.

Pe partea de performanță, actualizările BIOS pot aduce îmbunătățiri subtile, dar importante. În cazul Ryzen 7 9700X, o actualizare BIOS a permis creșterea TDP-ului de la 65 W la 105 W, ceea ce a dus la un spor de performanță de circa 10%.

La procesoarele Intel din generațiile 13 și 14, actualizările BIOS au inclus microcoduri care au îmbunătățit controlul tensiunii și comportamentul termic, reducând erorile și creșterea stabilității sistemului.

Mai mult, BIOS-ul poate adăuga funcționalități care îmbunătățesc experiența utilizatorului. Funcții precum X3D Turbo Mode de la Gigabyte au crescut performanța pe seria Ryzen 7000 și 9000, chiar și pe procesoarele non-X3D, demonstrând că actualizările BIOS nu sunt doar corective, ci și optimizatoare.

Securitatea sistemului și protecția împotriva vulnerabilităților

BIOS-ul reprezintă primul cod care rulează pe calculator, inițializând CPU-ul, memoria și alte componente critice.

O versiune veche de BIOS poate constitui un risc major de securitate, deoarece orice vulnerabilitate la acest nivel poate fi exploatată pentru a prelua controlul complet asupra sistemului, ocolind protecțiile sistemului de operare.

Multe dintre aceste vulnerabilități sunt detectate la timp, însă singura protecție reală o reprezintă actualizarea BIOS-ului.

De exemplu, Lenovo publică lunar alerte de securitate legate de BIOS, dar orice alt producător de PC-uri poate avea probleme similare. Ignorarea acestor actualizări expune sistemul la atacuri care pot compromite datele sau funcționarea hardware-ului.

Actualizările BIOS sunt mai sigure și mai simple ca niciodată

Datorită funcțiilor moderne precum BIOS Flashback, riscul de a „strica” placa de bază a scăzut semnificativ. Majoritatea producătorilor permit actualizări sigure folosind un stick USB formatat FAT32 cu fișierul BIOS, fără a fi necesar un CPU instalat.

De asemenea, utilizarea unei surse de alimentare stabile sau a unui UPS minimizează riscul de pierdere de energie în timpul procedurii.

Recomandarea specialiștilor este să verifici periodic pagina de suport a plăcii tale de bază și să aplici actualizările disponibile, mai ales dacă deții un PC sau laptop nou. Chiar și la achiziția unui sistem recent, o actualizare BIOS poate fi necesară pentru ca placa să funcționeze corect cu procesorul sau alte componente.

În concluzie, actualizările BIOS nu mai sunt o opțiune, ci o necesitate. Ele asigură compatibilitate hardware, performanță optimizată și securitate împotriva vulnerabilităților.

Respectarea instrucțiunilor producătorului și aplicarea regulată a actualizărilor transformă BIOS-ul într-un instrument sigur și vital pentru buna funcționare a sistemului.

