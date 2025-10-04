Ultima ora
Sean ‘Diddy’ Combs, condamnat la peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism. Rapperul va plăti și o amendă de 500.000 de dolari”
04 oct. 2025 | 10:04
de Ioana Bucur

Actorul Remo Girone, celebrul Tano Cariddi din seria Caracatița, a murit la 76 de ani, la Monte Carlo

ȘTIRI EXTERNE
Actorul Remo Girone, celebrul Tano Cariddi din seria Caracatița, a murit la 76 de ani, la Monte Carlo
Actorul Remo Girone. Foto: Profimedia

Remo Girone, actorul care a intrat în memoria colectivă prin rolul mafiotului Tano Cariddi din celebra serie TV Rai „La Piovra/Caracatiţa”, a murit vineri, la vârsta de 76 de ani, în locuinţa sa din Monte Carlo, potrivit presei italiene.

Trista veste a fost anunţată de publicația Sorrisi e Canzoni TV. Actorul s-a stins subit în apartamentul său din Monaco, unde trăia împreună cu soţia sa, actriţa Victoria Zinny.

O viaţă dedicată scenei

Născut pe 1 decembrie 1948 la Asmara, în Eritreea, într-o familie de emigranţi italieni, Remo Girone şi-a descoperit pasiunea pentru teatru de timpuriu. La doar 13 ani s-a mutat la Roma, unde a renunţat la studiile de economie pentru a urma Academia Naţională de Arte Dramatice „Silvio d’Amico”. Primele mari satisfacţii au venit din teatru, unde a colaborat cu regizori de renume precum Luca Ronconi, Orazio Costa şi Peter Stein. În 1996, a primit recunoaştere internaţională la Festivalul de Teatru de la Edinburgh cu piesa „Unchiul Vania” de Cehov.

Vezi și:
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
Escrocheria elaborată de 7 milioane de euro care îți amintește de „Inventing Anna” – Cum a căzut un cunoscut actor în plasa unui fals artistocrat

Carisma, chipul expresiv şi vocea sa gravă, inconfundabilă, l-au transformat într-una dintre figurile emblematice ale scenei italiene.

Consacrarea prin „La Piovra”

Momentul definitoriu al carierei sale a venit în 1987, când a dat viaţă lui Gaetano „Tano” Cariddi, contabilul lipsit de scrupule din „La Piovra”, simbol al coluziunii dintre mafie şi finanţe. Personajul său a devenit o adevărată legendă a televiziunii europene, rămânând în memoria telespectatorilor ca una dintre cele mai puternice interpretări din istoria serialelor TV.

Remo Girone

Nemilosul Rizzo (REMO GIRONE, dreapta), din Palermo, îi cere lui Mikis (MARIO ADORF), patronul Café Europa, bani de protecție. Foto: Profimedia

De-a lungul timpului, Girone a alternat între cinematografia italiană şi cea internaţională, jucând în producţii regizate de Marco Bellocchio, Ettore Scola, Peter Greenaway, Tom Tykwer şi Krzysztof Zanussi. În ultimii ani, a apărut pe marele ecran în „Le Mans ‘66: La grande sfida”, unde l-a interpretat pe Enzo Ferrari alături de Christian Bale şi Matt Damon, dar şi în „The Equalizer 3”, cu Denzel Washington. Pe micul ecran, a avut roluri în „Il Grande Torino”, „Diritto di difesa”, „Vostro Onore” şi „Everybody Loves Diamonds”.

O viaţă trăită cu discreţie

Remo Girone a fost un om rezervat, care a preferat să îşi trăiască succesul departe de excese, împărţind scena şi viaţa cu soţia sa Victoria, alături de care era căsătorit din 1982. Pentru întreaga sa activitate, a primit numeroase distincţii, printre care şi premiul pentru întreaga carieră la Premiile Flaiano din 2021.

Moartea sa lasă un gol uriaş în cultura italiană şi internaţională, marcând dispariţia unuia dintre cei mai respectaţi şi iubiţi actori ai generaţiei sale.

Iarna a pus stăpânire și pe Bulgaria. Autostrăzile, blocate de viscol și ninsori: ”Stau pe loc de 3 ore lângă Botevgrad”
Recomandări
Descoperirea care ar putea preveni insuficiența cardiacă la pacienții cu diabet
Descoperirea care ar putea preveni insuficiența cardiacă la pacienții cu diabet
REVIEW „The Life of Chuck”, un film după scrierile lui Stephen King atipic pe marele ecran
REVIEW „The Life of Chuck”, un film după scrierile lui Stephen King atipic pe marele ecran
Până la 525 de lei pentru pensionari înaintea sărbătorilor de iarnă. Românii vulnerabili care se califică pentru cele două ajutoare
Până la 525 de lei pentru pensionari înaintea sărbătorilor de iarnă. Românii vulnerabili care se califică pentru cele două ajutoare
Sistemul nostru solar ar ascunde o planetă misterioasă. Au fost descoperite noi indicii despre „Planeta Y”
Sistemul nostru solar ar ascunde o planetă misterioasă. Au fost descoperite noi indicii despre „Planeta Y”
Cum strângi rapid frunzele uscate din curte, conform unui specialist. Aşa faci curățenie rapid, fără efort
Cum strângi rapid frunzele uscate din curte, conform unui specialist. Aşa faci curățenie rapid, fără efort
Lacrimosa va concerta într-un format diferit la EERA, în București. Motivul pentru care Anne Nurmi nu va putea fi prezentă i-a întristat pe fanii trupei
Lacrimosa va concerta într-un format diferit la EERA, în București. Motivul pentru care Anne Nurmi nu va putea fi prezentă i-a întristat pe fanii trupei
Sfânta Parascheva 2025: Programul complet al pelerinajului de la Iași
Sfânta Parascheva 2025: Programul complet al pelerinajului de la Iași
Țara care pune limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții
Țara care pune limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții
Revista presei
Adevarul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Zodia căreia îi surâde soarta, va primi o veste extraordinară
Playtech Știri
Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul cu Antena 1. Ce detalii a dat despre o secvență nedifuzată de la emisiunea Asia Express
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...