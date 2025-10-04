Actorul Remo Girone, celebrul Tano Cariddi din seria Caracatița, a murit la 76 de ani, la Monte Carlo

Remo Girone, actorul care a intrat în memoria colectivă prin rolul mafiotului Tano Cariddi din celebra serie TV Rai „La Piovra/Caracatiţa”, a murit vineri, la vârsta de 76 de ani, în locuinţa sa din Monte Carlo, potrivit presei italiene.

Trista veste a fost anunţată de publicația Sorrisi e Canzoni TV. Actorul s-a stins subit în apartamentul său din Monaco, unde trăia împreună cu soţia sa, actriţa Victoria Zinny.

O viaţă dedicată scenei

Născut pe 1 decembrie 1948 la Asmara, în Eritreea, într-o familie de emigranţi italieni, Remo Girone şi-a descoperit pasiunea pentru teatru de timpuriu. La doar 13 ani s-a mutat la Roma, unde a renunţat la studiile de economie pentru a urma Academia Naţională de Arte Dramatice „Silvio d’Amico”. Primele mari satisfacţii au venit din teatru, unde a colaborat cu regizori de renume precum Luca Ronconi, Orazio Costa şi Peter Stein. În 1996, a primit recunoaştere internaţională la Festivalul de Teatru de la Edinburgh cu piesa „Unchiul Vania” de Cehov.

Carisma, chipul expresiv şi vocea sa gravă, inconfundabilă, l-au transformat într-una dintre figurile emblematice ale scenei italiene.

Consacrarea prin „La Piovra”

Momentul definitoriu al carierei sale a venit în 1987, când a dat viaţă lui Gaetano „Tano” Cariddi, contabilul lipsit de scrupule din „La Piovra”, simbol al coluziunii dintre mafie şi finanţe. Personajul său a devenit o adevărată legendă a televiziunii europene, rămânând în memoria telespectatorilor ca una dintre cele mai puternice interpretări din istoria serialelor TV.

De-a lungul timpului, Girone a alternat între cinematografia italiană şi cea internaţională, jucând în producţii regizate de Marco Bellocchio, Ettore Scola, Peter Greenaway, Tom Tykwer şi Krzysztof Zanussi. În ultimii ani, a apărut pe marele ecran în „Le Mans ‘66: La grande sfida”, unde l-a interpretat pe Enzo Ferrari alături de Christian Bale şi Matt Damon, dar şi în „The Equalizer 3”, cu Denzel Washington. Pe micul ecran, a avut roluri în „Il Grande Torino”, „Diritto di difesa”, „Vostro Onore” şi „Everybody Loves Diamonds”.

O viaţă trăită cu discreţie

Remo Girone a fost un om rezervat, care a preferat să îşi trăiască succesul departe de excese, împărţind scena şi viaţa cu soţia sa Victoria, alături de care era căsătorit din 1982. Pentru întreaga sa activitate, a primit numeroase distincţii, printre care şi premiul pentru întreaga carieră la Premiile Flaiano din 2021.

Moartea sa lasă un gol uriaş în cultura italiană şi internaţională, marcând dispariţia unuia dintre cei mai respectaţi şi iubiţi actori ai generaţiei sale.