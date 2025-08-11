Actorul Gary Sinise, din ”Forrest Gump”, a dus la Disneyland peste 1.000 de copii ai unor veterani de război. ”Speranță și bucurie”

Gary Sinise, cunoscut în întreaga lume pentru rolul locotenentului Dan din filmul „Forrest Gump”, și-a transformat de ani buni notorietatea într-o misiune umanitară: sprijinirea veteranilor de război și a familiilor acestora. Dincolo de cariera sa de actor, Sinise este un filantrop dedicat, iar acțiunile sale au adus alinare și speranță pentru mii de oameni marcați de sacrificiul militar.

De unde a pornit initiativa

Totul a început în 2009, după ce l-a întâlnit pe Brendan Marrocco, specialist al armatei americane și primul militar din perioada post-11 septembrie care a supraviețuit unei cvadruple amputații. Povestea acestuia l-a impresionat profund pe Sinise și l-a inspirat să înceapă strângeri de fonduri pentru construirea de locuințe adaptate nevoilor veteranilor cu dizabilități severe. Din această inițiativă s-a născut, în 2011, Gary Sinise Foundation, o organizație care astăzi desfășoară numeroase programe dedicate militarilor răniți, familiilor lor și comunităților de veterani.

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte ale fundației este Snowball Express Program, dedicat familiilor Gold Star – acele familii care au pierdut un membru drag în timpul serviciului militar. Începând cu 2017, programul organizează, în fiecare sezon de sărbători, o excursie de cinci zile pentru mii de copii ai celor căzuți la datorie, alături de părintele sau tutorele supraviețuitor.

Anul trecut, Gary Sinise a dus la Disneyland peste 1.000 de copii și membri ai acestor familii, acoperind toate costurile – de la biletele de avion și cazare până la transportul local și majoritatea meselor. Fondurile au provenit din donații și sponsorizări, iar evenimentul a fost organizat astfel încât fiecare participant să se bucure de experiența completă a „celui mai fericit loc de pe Pământ”.

„Este vorba despre speranță, fericire și bucurie”

Excursia nu a însemnat doar timp liber în parcul de distracții, ci și evenimente de grup și servicii de sprijin emoțional. Astfel, pe lângă distracția pură, familiile au avut parte de activități menite să le ofere un sentiment de apartenență și sprijin reciproc, într-o perioadă care, pentru mulți dintre ei, este extrem de dificilă din cauza pierderii suferite.

Pentru Gary Sinise, scopul acestei inițiative este clar: „Este vorba despre speranță, fericire și bucurie”, spune actorul. Prin aducerea împreună a acestor familii în Disneyland, el își dorește să creeze un spațiu unde lacrimile pot fi înlocuite, măcar temporar, cu zâmbete, iar amintirile dureroase să fie împletite cu unele noi, pline de căldură.

De-a lungul anilor, Snowball Express a devenit mai mult decât o excursie – este un simbol al solidarității și al recunoștinței față de sacrificiile făcute de militarii americani și familiile lor. Iar pentru cei care au participat, experiența rămâne o dovadă că, în ciuda tragediilor, există oameni dispuși să le aducă înapoi puțin din bucuria copilăriei.