Efectul incredibil pe care îl are o activitate fizică asupra creierului tău. Ce arată un studiu

Un studiu publicat luni, 23 ianuarie, în revista „Journal of Epidemiology & Community Health” pune în lumină efectul incredibil pe care îl are o activitate fizică asupra creierului. Un exercițiu fizic moderat sau viguros, efectuat pe durata a mai puțin de zece minute, poate să îmbunătățească memoria, dar are și un impact substanțial asupra proceselor executive.

Efectul incredibil pe care îl are o activitate fizică asupra creierului

Te-ai întrebat vreodată cum îți influențează stilul de viață performanța? La această problemă au încercat să găsească răspuns cercetătorii din Marea Britanie. Specialiștii au montat dispozitive de monitorizare a activității fizice pe coapsele a aproape 4.500 de englezi, pentru a le analiza mișcările în asociere cu performanțele cognitive.

S-ar putea să rămâi surprins de felul în care mișcarea fizică a influențat memoria pe termen scurt, precum și capacitatea de rezolvare a problemelor și abilitățile de procesare a indivizilor supuși studiului specialiștilor. Înainte de a discuta despre rezultatele analizelor cu pricina, să explicăm felul în care au fost clasificate exercițiile fizice.

Cercetătorii au încadrat mersul pe jos sau cu bicicleta drept activități fizice ușoare. Mișcările viguroase au făcut referire, în cadrul analizelor, la dansul aerobic, joggingul, alergarea și înotul. Specialiștii au arătat că cele din urmă cresc ritmul cardiac și îmbunătățesc activitatea respiratorie, pe lângă beneficiile pe care le au la nivel cognitiv.

„Persoanele care au petrecut chiar și puțin timp implicându-se în activități mai viguroase, chiar și între șase și nouă minute, au avut scoruri mai mari din punct de vedere cognitiv, în comparație cu cei care au stat jos sau au desfășurat activități mai blânde”, a explicat autorul studiului, John Mitchell, doctorand al Consiliului de Cercetare Medicală de la Institutul de Sport, Exercițiu și Sănătate de la University College London.

Funcțiile cognitive, stimulate chiar și de 10 minute de exerciții fizice

Rezultatele studiului au fost publicate, la începutul săptămânii curente, în revista de specialitate „Journal of Epidemiology & Community Health”. Cercetătorii au concluzionat că este nevoie de mai puțin de zece minute de activitate fizică pentru a stimula funcțiile cognitive ale creierului.

Persoanele care s-au angajat în exerciții fizice de intensitate moderată sau mare, pentru mai puțin de zece minute, zilnic, s-au bucurat de o capacitate de memorare mai mare. S-a remarcat o diferență substanțială între indivizii care nu desfășoară activități fizice și cei care sunt mereu în mișcare la capitolul proceselor executive, cum ar fi planificarea și organizarea.

La început, rezultatele nu au fost semnificative. Odată cu trecerea timpului, însă, cele aproximativ zece minute de exerciții zilnice au avut un impact major asupra creierului, au arătat specialiștii. Persoanele care fac mai multă mișcare tind să beneficieze, așadar, de o cogniție mai bună.

6 minute de somn scad performanțele creierului cu până la 2%

Știm cu toții că un somn de calitate este esențial pentru ca organismul, inclusiv creierul, să funcționeze la performanțe maxime. Orarul de somn este foarte important. La acest capitol, cercetătorii au venit și cu câteva vești proaste.

Somnul îndelungat, mai lung decât cel recomandat de specialiști, precum și statul pe scaun multă vreme, fără a realiza mișcări cel puțin ușoare, au impact negativ uriaș asupra creierului uman. Doar șase minute de activitate fizică înlocuite cu somn au scăzut performanțele cognitive ale creierului cu până la două procente.

La fel s-a întâmplat și în cazul petrecerii timpului pe scaun. Opt minute de exerciții fizice moderate, înlocuite cu un comportament sedentar, au condus la o reducere a performanțelor cognitive cu până la două procente.