„Acoperișul vecinului meu este în curtea mea”. Este sau nu legal acest lucru, în 2025?

Acoperişul vecinului intră în proprietatea ta? Află dacă e legal în 2025

Mulţi proprietari se confruntă cu situaţii în care acoperişul sau streşina casei vecinului depăşeşte linia de hotar. Dar, potrivit legislaţiei civile în vigoare, această situație nu este permisă fără condiţii stricte. Codul Civil al României (Legea 287/2009, actualizat) prevede reguli clare referitoare la picătura streşinii, distanţele minimale în construcţii şi drepturile reputabile ale vecinilor afectaţi.

Ce spune legea

Articolul 611 – “Picătura streșinii”: proprietarul este obligat să îşi construiască streşina astfel încât apele pluviale să nu se scurgă pe proprietatea vecinului.

Articolul 612 – Distanţa minimă în construcţii: orice construcţii, lucrări sau plantaţii trebuie să respecte o distanţă minimă de 60 cm față de linia de hotar, dacă nu sunt reglementări locale sau regulamente urbanistice care impun distanţe mai mari. Derogările sunt posibile doar prin acord între părţi, exprimat prin înscris autentic.

Cazul acoperişului care intră în curtea vecinului

Dacă streşina sau acoperişul vecinului intră pe proprietatea ta:

  • Este contrar Art. 611 dacă apa cade pe proprietatea ta deoarece acoperişul nu este proiectat astfel încât picătura streşinii să fie deviată.
  • Dacă distanţa streşinii faţă de hotar este mai mică decât cea permisă, dar nu există reglementare urbanistică sau acord, se poate invoca Art. 612 pentru a solicita remedierea.

Ce poţi să faci dacă acoperișul vecinului intră în curtea ta

Discuţie amiabilă

Solicită vecinului să modifice streşina, jgheaburile sau pantele astfel încât picătura să nu intre pe proprietatea ta.

Acord autentic

Dacă vecinul acceptă, un document notarial poate consfinţi schimbarea, ajustarea acoperişului sau streşinei.

Sesizarea autorităţilor locale / primărie

Întrucât autorizarea / regulamentul urbanistic poate impune norme stricte asupra streşinelor, copertinelor, anexelor etc.

Căi legale

Dacă nu se ajunge la un compromis, poţi acţiona în instanţă pentru repararea prejudiciului, eventual pentru costuri de modificare, reparaţii sau despăgubiri. Articolele menţionate permit reclamarea drepturilor proprietăţii afectate.

Exemple şi excepţii

  • Dacă regulamentul local de urbanism impune distanţe mai mari decât cele din Codul Civil, acel regulament prevalează.
  • Dacă vecinul a construit cu autorizaţie, dar autorizaţia încalcă prevederile legale privind picătura streşinii sau distanţa minimă, autorizaţia poate fi atacată sau revocată.
  • Dacă acoperişul trece peste linia de hotar, chiar dacă doar parţial, proprietarul afectat are drept să ceară redresarea situaţiei.

Este ilegal ca acoperişul vecinului să fie în curtea ta, în măsura în care asta înseamnă că streşina permite apei pluviale să se scurgă pe proprietatea ta sau dacă acoperişul încalcă distanţele legale prevăzute de Codul Civil.

Excepţii există numai dacă există acord notarial sau reglementare locală care permite acel lucru – dar nu toate autorizațiile, nu toate regulamentele permit tot ce vrei. Întotdeauna merită să consulţi un avocat sau serviciul de urbanism al primăriei pentru situația ta concretă.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

