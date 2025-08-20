Accident record, cu 78 de de morţi. Un autobuz s-a ciocnit de un camion şi o motocicletă, rezultând o adevărată tragedie, în Afganistan

Un accident grav produs marți în provincia Herat, Afganistan, a dus la moartea a cel puțin 76 de persoane, printre care femei și copii. Autobuzul implicat transporta afgani deportați recent din Iran și a fost cuprins de flăcări după o coliziune violentă, relatează CNN.

Tragedie în Afganistan: peste 75 de morți într-un accident

Potrivit declarațiilor lui Mufti Mohammad Yousuf Saeedi, purtătorul de cuvânt al guvernatorului din Herat, vehiculul plecase din orașul Islam Qala, aflat la granița cu Iranul, și se îndrepta spre Kabul în momentul tragediei.

Imaginile surprinse la fața locului arată autobuzul carbonizat, cuprins de flăcări și învăluit în nori groși de fum, în timp ce localnicii priveau șocați. Cadavrele carbonizate ale victimelor au fost transportate la spitalul provincial, a transmis Ahmadullah Muttaqi, directorul Departamentului de Informații și Cultură din Herat. Acesta a confirmat că printre victime se numără cel puțin 17 copii.

Context tensionat: deportări masive din Iran

Accidentul are loc pe fondul intensificării deportărilor de afgani fără acte din Iran. Teheranul a anunțat încă din martie un plan de expulzare a milioane de muncitori afgani neînregistrați, acuzați de autorități că ar lucra ilegal în condiții dificile și prost plătite.

Situația s-a agravat după conflictul dintre Iran și Israel, când autoritățile iraniene au acuzat, fără dovezi, că unii afgani ar fi spionat pentru Israel. Conform datelor ONU, în doar 16 zile de după încheierea ostilităților, peste 500.000 de afgani au fost expulzați din Iran – una dintre cele mai mari mișcări forțate de populație din ultimul deceniu.

Mulți dintre acești oameni trăiseră ani întregi în Iran, în condiții precare, dar fără documente legale.