Accident pe A2, în urmă cu scurt timp. Traficul este deviat între Fetești și Drajna

Duminică, traficul pe Autostrada A2, sensul Constanța–București, este deviat între kilometrii 143 și 105 (Fetești–Drajna) către DN 3A, din cauza unui accident produs la km 142, în zona localității Fetești, județul Ialomița.

Trafic deviat pe A2, între Fetești și Drajna

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, un autoturism s-a ciocnit cu un ansamblu rutier, iar o persoană a fost rănită și are nevoie de îngrijiri medicale.

Circulația pe A2 ar urma să fie reluată după ora 13:00.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE